Sabiedriskā iniciatīva “Apstādīsim Latviju ar augļu kokiem” turpina savu ceļu pāri visai Latvijai, pulcējot kopīgā darbā bērnus, jauniešus, pedagogus, seniorus, Jaunsargu organizācijas pārstāvjus, sociālās aprūpes centru iemītniekus, uzņēmējus un vietējās kopienas. Tā ir kustība, kurā augļu koka iestādīšana kļūst par simbolisku un reizē ļoti praktisku ieguldījumu Latvijas nākotnē, ainavā, cilvēkos, attiecībās un vērtībās.
Gadu gaitā šī iniciatīva kļuvusi par dzīvu sabiedrisku kustību, kas ar neatlaidību un sirdsdegsmi tiek turpināta, iesaistot visas paaudzes, bet jo īpaši bērnus un jauniešus. Katrā iestādītajā kokā ielikta doma par nākotni, par rūpēm, par spēju radīt paliekošas vērtības un dalīties ar to augļiem.
Kustības pamatvēstījums ir vienkāršs un dziļš: “Neturi augļus sev, dalies ar tiem.” Šajā teikumā ietverts ne vien stāsts par ražu, bet arī par dzīves gudrību, kopības sajūtu, solidaritāti un atbildību. Augļu koki tiek stādīti skolās, bērnudārzos, sociālās aprūpes centros un citās sabiedribai nozīmīgās vietās, lai tie nestu gan augļus, gan prieku, gan mācību nākamajām paaudzēm.
Iniciatīvas īpašā vērtība ir tās spējā vienot dažādas paaudzes un sabiedrības grupas kopīgā darbā. Līdzās bērniem, skolēniem un skolotājiem šajos pasākumos piedalās arī seniori, brīvprātīgie, vietējie iedzīvotāji un Jaunsargu organizācijas pārstāvji dažādās Latvijas vietās, kuru līdzdalība piešķir kustībai papildu spēku, disciplīnu un jaunības enerģiju. Jaunsargu iesaiste apliecina, ka šī iniciatīva nav tikai par koku stādīšanu vien, tā ir arī par patriotismu, atbildību, piederību savai zemei un gatavību ar savu darbu stiprināt Latviju.
No pirmās dienas šīs kustības izaugsmi stiprinājis plašs atbalstītāju loks. Uzticamo partneru vidū ir “Lāči”, Rolands Zujēvičs -“Latvian Catering Company”, kā arī restorāna “Sēnīte” īpašnieks. Nozīmīgs balsts ilgstoši ir bijusi kokaudzētava “Bētras”, kas nu nodevusi atbalstītāja stafeti kokaudzētavām “PĪLĀDŽI”, “PŪRE SAULESDĀRZS”. Iniciatīvas uzticamo atbalstītāju lokā ir arī“IKŠĶILES ROZES”, “DIMDIŅI” un Zemnieku saimniecība “KAŽI”. Katrs atbalstītājiem ar savu personīgo līdzdalību, ir palīdzējuši stiprināt šīs sabiedriskās kustības ilgtspēju un klātbūtni dažādās Latvijas vietās.
Nozīmīga loma sabiedriskās iniciatīvas izaugsmē ir Latvijas novadu Reģionālo televīziju, Rīgas apriņķa ziņu portāla “KODOLS” un garīgāsatura mediju - EWTN Latvija un latvijas Bībeles fonda un citu mediju informatīvajam atbalstam.
Šogad atbalstītāju saimei ir pievienojusies arī latviešu izcelsmes uzņēmēja no Vācijas, apliecinot, ka ideja par Latviju kā ziedošu, auglīgu un dāsnu zemi uzrunā tautiešus ne tikai dzimtenē, bet arī ārpus tās robežām.
Iniciatīvas attīstība vairāku gadu garumā bijusi mērķtiecīga un sirsnīga, aptverot arvien jaunas vietas un cilvēkus. Tā nav vienas dienas akcija, bet gan neatlaidīgi kopta sabiedriska kustība, kurā katrs pasākums kļūst par mazu svētku dienu — ar stādīšanu, kopbildi, sarunām, bērnu iesaisti, preses uzmanību un kopīgu pārliecību, ka Latviju var stiprināt arī šādi: ar koku stādīšanu, ar darbu un atvērtu sirdi.
Īpaši svarīgi, ka šī iniciatīva bērniem un jauniešiem māca ļoti konkrētas un dzīvē nozīmīgas lietas. Augļu koks kļūst par dzīvu mācību stundu par pacietību, kopšanu, atbildību un dabas ritmu. Tas palīdz saprast, ka augļi nerodas paši no sevis, bet ir darba, laika un rūpju rezultāts. Tādēļ katrs stādīšanas pasākums vienlaikus ir arī ieguldījums izglītībā, vērtībās un attieksmē pret savu zemi.
“Apstādīsim Latviju ar augļu kokiem” šodien ir vairāk nekā tikai skaista ideja. Tā ir kustība, kas vieno, audzina un iedvesmo. Katrs iestādītais koks ir dāvana nākotnei. Katrs pasākums ir apliecinājums tam, ka Latvija sākas ar cilvēku gribu darīt labu kopā. To savā ikdienā ir iekļāvušas jau vairākas aktīvu iedzīvotāju interešu grupas. Tas rada pārliecību, ka šādu grupu kļūs aizvien aizvien vairāk.