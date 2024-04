Augļu un dārzeņu krāsu ABC

Pēc statistikas datiem rudenī cilvēki biežāk saaukstējas, saasinās arī hroniskās kaites, tāpēc īpaši svarīgi pievērst uzmanību savai veselībai, tai skaitā veselīgam uzturam. Tam vajadzētu būt bagātam ar vitamīniem un vērtīgajām uzturvielām. Farmaceits K. Čerjomuhins iesaka uzturā iekļaut dažādu krāsu augļus un dārzeņus, jo katrs no tiem satur ko vērtīgu:



● Sarkana krāsa: augļi, dārzeņi un ogas sarkanā krāsā satur noderīgu elementu – likopēnu, kas labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Tas ir atrodams tomātos, arbūzos, bietēs, sarkanajos sīpolos un ogās.



● Oranžā un dzeltenā krāsa: šo krāsu augļi un dārzeņi ir bagāti ar veselībai svarīgākajiem antioksidantiem, tostarp karotīnu. Apelsīnu, burkānu, ķirbju, hurmu ēšana pozitīvi ietekmē redzes orgānu stāvokli, beta-karotīns tiek pārveidots par A vitamīnu, kas noder redzes asumam un ādas slimību profilaksei. Dzeltenā krāsa norāda uz C vitamīna saturu, un šie augļi un dārzeņi ir īpaši noderīgi vīrusu laikā. C vitamīns palīdz stiprināt organisma aizsargspējas, kā arī ir svarīgs atveseļošanās periodā.



● Zaļa krāsa: šiem augļiem un dārzeņiem piemīt pretiekaisuma un antibakteriālās īpašības. Brokoļi, spināti, dilles, pētersīļi, kivi, avokado ir bagāti ar luteīnu, satur kalciju, vitamīnus un folijskābi, kas ir svarīgi grūtniecības laikā. Zaļi dārzeņi palīdz samazināt arī holesterīna līmeni asinīs.



● Violeta un zila krāsa: šo krāsu augļi un dārzeņi satur lielu daudzumu antioksidantu, kas pozitīvi ietekmē ādas, matu un nagu stāvokli, kā arī uzlabo pašsajūtu. Ēdot plūmes, baklažānus, kazenes, mellenes, uzlabojas atmiņa, un to iekļaušana uzturā palīdz neitralizēt sirds pataloģijas un vēža rašanos.



● Balta un brūna krāsa: šo krāsu augļi un dārzeņi ir iesaistīti imunitātes stiprināšanā un novērš labdabīgo un ļaundabīgo audzēju rašanos. Ziedkāposti, kartupeļi, bumbieri, redīsi palīdz samazināt sirds veselības problēmas un insulta iespējamību. Tie satur kāliju, kalciju, magniju, cinku un citus vitamīnus un mikroelementus.



Augļi un dārzeņi farmācijā



Arī farmācijā izmanto dažādus augļus un dārzeņus, piemēram, dažādu ekstraktu formā, skaidro K. Čerjomuhins. Greipfrūtu sēklu ekstraktu izmanto, lai nodrošinātu nepieciešamo C vitamīnu devu, savukārt ķiploku kapsulas palīdz uzturēt normālu lipīdu līmeni asinīs un stiprina imūnsistēmu. Aptiekās pieejamas arī ķirbju sēklu eļļas kapsulas, kuras satur Omega-6 un Omega-3 taukskābi, kas labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību. Vilkābeles, plūškoka un citu augu drogas plaši izmanto saaukstēšanās preparātu sastāvā, kā arī tējās.



Papildiniet savu uzturu ar krāsām un izmēģiniet jaunas garšas, ēdienkartē iekļaujot gan rudens augļus, gan dārzeņus!