Augstskolās novēro pieaugošu interesi par studijām doktorantūrā

Studijām Latvijas Universitātes (LU) doktorantūrā šogad saņemti 170 pieteikumi, kas ir par 18% vairāk nekā gadu iepriekš. LU doktorantūra piedāvā 13 studiju programmas sešās fakultātēs. Šogad pieaugusi reflektantu interese izglītības zinātņu jomā, kā arī psiholoģijā. Liels pieteikumu skaits ir arī eksakto un dabaszinātņu programmās, īpaši bioloģijā, fizikā un ķīmijā, kā arī datorzinātnē un matemātikā.
Šajā akadēmiskajā gadā LU 93 doktoranti tiek uzņemti budžeta vietās, vēl 62 piedāvāts studēt par personīgajiem līdzekļiem. 2024./2025.studiju gadā LU zinātnes doktora grādu ieguvuši 39 jaunie zinātnieki. Visvairāk darbu - 19 - izstrādāti dabaszinātņu nozaru grupā. 11 doktora darbi tapuši sociālajās zinātnēs, bet astoņi - humanitārajās. Doktoru lokam pievienojies arī viens jaunais medicīnas jomas zinātnieks.
Promocijas darbi izstrādāti gan latviešu, gan angļu valodā, tostarp vairākās kopīgajās doktorantūras programmās. Pētījumi sniedz ieguldījumu teorētiskajā domā un piedāvā praktiski izmantojamas atziņas veselības aprūpē, izglītībā, sabiedrībā, ekonomikā un kultūrā.
LU Doktorantūras skola no šī studiju gada topošajiem zinātņu doktoriem nodrošinās studiju kursus caurviju prasmju pilnveidei, kā arī gaidāma virkne kvalifikācijas pilnveides pasākumu promocijas darbu zinātniskajiem vadītājiem.
Savukārt doktora studijām Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) šovasar saņemti 37 pieteikumi, bet uzņemti 36 doktoranti. No tiem 35 doktoranti uzņemti valsts finansētajās budžeta vietās, bet vienam piešķirta studiju vieta par personīgajiem līdzekļiem. Vēl viens pretendents sākotnēji ieguva valsts budžeta vietu, taču nolēma nestudēt.
Papildu uzņemšanā saņemti vēl divi pieteikumi. Par to, vai šiem pretendentiem tiks piešķirtas valsts finansētas studiju vietas, doktora studiju komisijas sēde lems nākamās nedēļas sākumā. Imatrikulēti arī četri ārvalstu doktoranti.
Kopumā interese par doktora studijām ir nedaudz pieaugusi, atzīmēja augstskolā. Šogad palielinājies pieteikumu skaits programmās "Lauksaimniecība" un "Vides inženierija".
Citās augstskolās vēl turpinās uzņemšana doktorantūrā, piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) tā noritēs līdz 31.oktobrim. Augstskolā vēl nevarēja pateikt, cik doktorantus šogad uzņems, taču vislielākā interese ir par veselības aprūpes jomu.
Šogad doktorantūras programmu pabeigs 36 absolventi. Taču to skaits, kuri aizstāvēs savus promocijas darbus un iegūs zinātnisko grādu, var atšķirties no absolventu skaita, atzīmēja RSU.
Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) uzņemšana doktorantūrā notiek visu gadu atbilstoši izsludinātajām doktorantu vakancēm, piedāvājot doktorantiem reālu darba vietu, nevis vienkārši studiju vietu.
Gada laikā kopš pagājušā septembra interese par doktorantūru ir palielinājusies trīskārtīgi, un ir vakances, kur uz vienu pretendē vairāki kandidāti.
Šogad līdz 26.septembrim izsludinātajās pētniecības vakancēs ir uzņemts 61 doktorants, un vēl septiņi ir uzņemšanas procesā. Tuvākajā laikā plānots izsludināt vēl 18 vakances. Savukārt pērn visa akadēmiskā gada laikā RTU tika uzņemti 76 jaunie doktori.
Šogad vislielākā interese par doktorantūras studijām Būvniecības un mašīnzinību fakultātē un Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātē.
Savukārt jūnijā, RTU Lielajā izlaidumā, diplomus saņēma 43 jaunie doktori.
2024./2025.akadēmiskajā gadā Latvijā doktora līmeņa studija tika apgūtas 17 augstskolās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Puse no doktora līmeņa studiju programmās studējošajiem jeb 52% apguva veselības aprūpes un sociālās labklājības jomas programmas, savukārt 20% studēja sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības.