Augusta otrā puse Latvijā gaidāma vēsa

Leta
Augusta otrajā pusē vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma zemāka par normu, liecina jaunākās laika prognozes.

Naktī uz sestdienu, 16.augustu, daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss, savukārt diena galvenokārt paies bez nokrišņiem un uzspīdēs saule. Dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā, vietām piekrastē un arī zem negaisa mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Pēc siltas nakts dienā gaidāmi +18..+23 grādi.

Svētdien laiks kļūs vējaināks un vēsāks. Rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 21 metram sekundē. Īslaicīgi līs, dažviet - galvenokārt naktī un no rīta Vidzemē - līs stipri. Gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par +16..+21 grādu.

Nākamās nedēļas sākumā laikapstākļu uzlabosies - vējš būs lēnāks, tikai vietām īslaicīgi līs, pēcpusdienās gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.

Sagaidāms, ka trešdien, 20.augustā, Latviju sasniegs aukstāks gaiss no ziemeļiem. Nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra būs zem +20 grādiem, naktīs valsts lielākajā daļā tā noslīdēs zem +10 grādiem, vietām iespējama neliela salna zāles virskārtā.

Ja piecas diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra saglabāsies zemāka par +15 grādiem, būs iestājies meteoroloģiskais rudens.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā gaidāma trīs grādus vēsāka par normu, augusta pēdējā nedēļa - divus grādus vēsāka nekā ierasts.

Dažbrīd līs, pārsvarā gaidāms neliels un īslaicīgs lietus, no jūras nākoši mākoņi vietām - sevišķi Vidzemē - var sagādāt stiprākus nokrišņus.

