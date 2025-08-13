Augusta sākums Latvijā bijis vēsāks un daudzviet arī mitrāks par normu

Zemākā gaisa temperatūra bija +7,2 grādi 9.augustā Madonā un Zosēnos, savukārt maksimālā temperatūra bija +29,5 grādi 3.augustā Bauskā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji sasniedza 24 milimetrus jeb 111% no normas. Lietus lija nevienmērīgi - visos reģionos bija vietas, kur nokrišņu daudzums bija mazāks nekā ierasts, bet citviet lija krietni vairāk. Lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Gulbenē - 70 milimetri. Vismazāk lija Ainažos, kur nokrišņu daudzums bija vien 4,9 milimetri.
Sausuma un mitruma rādītājs pēdējā mēnesī viszemākais bija Cēsu novadā, trīs mēnešu periodā - Ventspilī. Lielākais mitrums gan pēdējā mēnesī, gan trijos mēnešos novērots valsts austrumos, it īpaši Daugavpilī, Rēzeknē, Balvu un Ludzas novadā.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā augusta pirmajā dekādē bija 82% - no 77% Rīgā līdz 86% Kolkā. Lielākās vēja brāzmas - 17,5 metri sekundē - tika novērotas 5.augustā Ventspilī.