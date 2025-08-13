Trešdiena, 13.08.2025 22:46
Trešdiena, 13.08.2025 22:46
Otrdiena, 12. augusts, 2025 11:49

Augusta sākums Latvijā bijis vēsāks un daudzviet arī mitrāks par normu

Foto: pexels.com
Augusta pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +17,5 grādi jeb 0,7 grādi zem normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.

Zemākā gaisa temperatūra bija +7,2 grādi 9.augustā Madonā un Zosēnos, savukārt maksimālā temperatūra bija +29,5 grādi 3.augustā Bauskā.

Nokrišņu daudzums valstī vidēji sasniedza 24 milimetrus jeb 111% no normas. Lietus lija nevienmērīgi - visos reģionos bija vietas, kur nokrišņu daudzums bija mazāks nekā ierasts, bet citviet lija krietni vairāk. Lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Gulbenē - 70 milimetri. Vismazāk lija Ainažos, kur nokrišņu daudzums bija vien 4,9 milimetri.

Sausuma un mitruma rādītājs pēdējā mēnesī viszemākais bija Cēsu novadā, trīs mēnešu periodā - Ventspilī. Lielākais mitrums gan pēdējā mēnesī, gan trijos mēnešos novērots valsts austrumos, it īpaši Daugavpilī, Rēzeknē, Balvu un Ludzas novadā.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā augusta pirmajā dekādē bija 82% - no 77% Rīgā līdz 86% Kolkā. Lielākās vēja brāzmas - 17,5 metri sekundē - tika novērotas 5.augustā Ventspilī.

