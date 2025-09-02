Augusts Latvijā bijis grādu vēsāks nekā ierasts

Ar vidējo gaisa temperatūru +15,9 grādi pagājušais mēnesis kļuva par vēsāko augustu šajā gadsimtā, šo titulu dalot ar 2012.gadu.
Mēneša minimālā gaisa temperatūra bija +2,4 grādi 21.augustā Zosēnos, bet augstākā temperatūra bija +29,5 grādi 3.augustā Bauskā. 15.augustā Kolkā ar +27,2 grādiem tika sasniegts mēneša vienīgais siltuma rekords, savukārt 21.-27.augustā tika pārspēti trīs aukstuma rekordi.
Nokrišņu daudzums Latvijā vidēji augustā bija 73,9 milimetri jeb 96% no mēneša normas. Visvairāk nokrišņu - 136,7 milimetri - bija Rīgā, vismazāk lija Dobelē, kur reģistrēti 25,5 milimetri nokrišņu.
Augusts kļuva par pirmo mēnesi kopš marta, kas valstī vidēji bijis sausāks par normu jeb 1991.-2020.gada vidējo lielumu. Sausuma un mitruma rādītājs lielākajā daļā novērojumu staciju augustā bija normas robežās, bet Gulbenē un Zvejniekciemā mēnesis bija ekstremāli mitrs.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 81% - no 77% Bauskā un Rīgā līdz 84% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas - 22,9 metri sekundē - tika novērotas 24.augustā Ventspilī.