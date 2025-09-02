Augusts Latvijā bijis grādu vēsāks nekā ierasts

Otrdiena, 02.09.2025 22:22
Foto: freepik
Vasaras pēdējā mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija grādu zemāka par augusta normu, savukārt nokrišņu daudzums valstī vidēji bija mazāks nekā iepriekšējos mēnešos, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

Ar vidējo gaisa temperatūru +15,9 grādi pagājušais mēnesis kļuva par vēsāko augustu šajā gadsimtā, šo titulu dalot ar 2012.gadu.

Mēneša minimālā gaisa temperatūra bija +2,4 grādi 21.augustā Zosēnos, bet augstākā temperatūra bija +29,5 grādi 3.augustā Bauskā. 15.augustā Kolkā ar +27,2 grādiem tika sasniegts mēneša vienīgais siltuma rekords, savukārt 21.-27.augustā tika pārspēti trīs aukstuma rekordi.

Nokrišņu daudzums Latvijā vidēji augustā bija 73,9 milimetri jeb 96% no mēneša normas. Visvairāk nokrišņu - 136,7 milimetri - bija Rīgā, vismazāk lija Dobelē, kur reģistrēti 25,5 milimetri nokrišņu.

Augusts kļuva par pirmo mēnesi kopš marta, kas valstī vidēji bijis sausāks par normu jeb 1991.-2020.gada vidējo lielumu. Sausuma un mitruma rādītājs lielākajā daļā novērojumu staciju augustā bija normas robežās, bet Gulbenē un Zvejniekciemā mēnesis bija ekstremāli mitrs.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 81% - no 77% Bauskā un Rīgā līdz 84% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas - 22,9 metri sekundē - tika novērotas 24.augustā Ventspilī.

