Badošanās kūres var palēnināt vairogdziedzera darbību 

No atslodzes dienas līdz badošanās kūrēm

Parasti uzskata, ka atturēšanās no ēdiena līdz 24 stundām skaitās īslaicīga badošanās, ko mēdz dēvēt arī par atslodzes dienām, bet ja tas notiek ilgāk – tā būs ilglaicīga badošanās kūre, kas atsevišķos gadījumos pacientiem nav ieteicama. Ar badošanās kūrēm tievēšanas nolūkos neiesaku aizrauties bērniem un pusaudžiem, jo šajā vecumā uzturs ir galvenais pamats augšanai un hormonālās sistēmas nobriešanai.

Arī grūtniecības un zīdīšanas periodā ēdienreizēm jābūt regulārām, bet kuņģu un zarnu trakta slimību gadījumos, piemēram, ja pacientam ir čūla, akūts gastrīts – badošanās var izraisīt diskomfortu, sāpes vai pat asiņošanu. Arī tad, ja bijuši nierakmeņi, īslaicīgas badošanās kūres līdz 24h būtu pieļaujamas, bet ilgstoša badošanās gan nē.

Tāpat badošanos neiesaka, ja cilvēkam ir depresija vai trauksmes stāvoklis, jo ēdiena ierobežošana vēl vairāk paaugstina stresa hormona kortizola līmeni, kas nelabvēlīgi ietekmē vairogdziedzeri, palēninot tā darbību. Tātad arī pacientiem, kuriem vairogdziedzera darbība ir pelēnināta (hipotireoze), badošanos liekā svara zaudēšanas nolūkos nevajadzētu apsvērt un labāk meklēt citas svara korekcijas iespējas.

Kad badošanos neiesaka kā liekā svara zaudēšanas metodi

Senioriem. Protams, vienmēr mēdz būt izņēmumi, jo arī seniora vecumā pastāv iespēja būt veselīgam, aktīvam un bez būtiskām saslimšanām. Tomēr tad, ja vien cilvēks aktīvi un regulāri nenodarbojas ar sportu, šajā vecumā dabiski tiek zaudēta muskuļu masa, bet badošanās šo procesu var vēl vairāk pastiprināt. Ja organisms ar uzturu nesaņem pietiekami daudz olbaltumvielu un enerģijas, tas sāk izmantot muskuļus kā savu enerģijas avotu, kā rezultātā rodas vājuma sajūta, līdzsvara traucējumi, senioram palielinās kritienu un līdz ar to arī traumu risks.

Smagas fiziskas slodzes vai intensīvu treniņu periodā. Piemēram, gatavojoties maratonam. Ja cilvēks trenējas vai arī fiziski smagi strādā, tad ogļhidrāti jāuzņem, lai būtu enerģija! Ja ogļhidrātu trūkst, organisms sāk dedzināt taukus, lai veidotu enerģiju un rezultātā samazinās slodzes tolerance, zūd spēks, ātrāk iestājas nogurums. Ja ievēro periodisko badošanos, jārēķinās, ka arī tad var pazemināties cukura līmenis asinīs un treniņa laikā parādīties sūdzības par reiboni, galvassāpēm vai pat izraisīt ģīboni. Tātad ja šobrīd gatavojies maratonam – nekādas badošanās kūres! Gluži pretēji – uzlādē organism ar enerģiju.

Gatavojoties operācijām. Parasti pirms operācijām un narkozes, pacientiem iesaka uz noteiktu laiku no ēšanas atturēties, bet parasti šis laiks nav ilgāk kā 6-8h bez ēdiena un 2h bez šķidruma uzņemšanas. Apzināti badoties pirms operācijām ar nolūku zaudēt lieko svaru nav vēlams, jo šajā periodā svarīgāk, lai organisms tiek piesātināts ar uzturvielām un pēc operācijas ķermenim pietiktu resursu ātrāk atjaunoties, lai rētas spētu sadzīt labāk. Ja organisms jau pirms operācijas būs novājināts un cietis no uzturvielu deficīta, sagaidāms, ka arī atveseļošanās periods notiks daudz lēnāk.