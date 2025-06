Banka: Darījumos ar privātmājām ārpus Rīgas un Pierīgas dominē Ogres novads

Darījumos ar privātmājām ārpus Rīgas un Pierīgas, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, dominē Ogres un Valmieras novads Vidzemē (30%), Augšdaugavas un Rēzeknes novads Latgalē (22%), Tukuma un Dienvidkurzemes novads Kurzemē (18%) un Bauskas un Jelgavas novads Zemgalē (13%). Savukārt TOP5 pilsētas privātmāju būvniecībai, ārpus Rīgas un Pierīgas, pērn bija Jelgava, Jūrmala, Daugavpils, Ventspils un Liepāja, aiz sevis atstājot Rēzekni.

Bankas dati liecina, ka šobrīd iegādāties vai būvēt privātmājas biežāk izvēlas ģimenes ar diviem bērniem, un to vidējā kredīta summa ir 165 000 eiro uz 26 gadu līguma termiņu. Šādas ģimenes ienākumi ir ap 3900 eiro.

Arī darījumos ar zemi, pilsētu un novadu tops ir līdzīgs, pēc Valsts zemes dienesta datiem – topa augšgalā Ogres, Tukuma un Bauskas novadi. No pilsētām, ārpus Rīgas un Pierīgas, visvairāk zemes darījumu notika Jelgavā un Daugavpilī.

Skatoties uz Luminor pērn izsniegto hipotekāro kredītu skaitu ārpus Rīgas un Pierīgas visos darījumos kopā, tātad gan dzīvokļu, gan privātmāju gan zemes darījumu skaitu – topa augšgalā ir Liepāja, Jūrmala, Jelgava un Ogres, Siguldas un Valmieras novadi. Bankas dati liecina, ka vairāk nekā uz pusi lielāks izsniegto kredītu skaits dzīvokļa, mājas vai zemes iegādei pērn bija Bauskas novadā (+60%), Daugavpilī (+57%) un Jelgavā (+50%).

Pieprasījums pēc mājokļiem ārpus Rīgas un Pierīgas turpina palielināties, un to zināmā mērā arvien veicina attālinātā darba iespējas, kas ļauj cilvēkiem izvēlēties dzīvesvietu pēc savām vēlmēm, nevis darba atrašanās vietas. Mierīgāka vide un lēnāks dzīves ritms kļūst par būtisku priekšrocību tiem, kas vēlas izvairīties no lielpilsētas steigas. Tajā pašā laikā mājokļa atrašanās vietas izvēle nereti ir atkarīga no ģimenes vēsturiskās dzīvesvietas – mājoklis tiek iegādāts tajā reģionā, kurā ir dzimtas saknes. Lai arī nereti dzīvesvieta tiek pieskaņota darba vietas lokācijai, bieži vien izšķirošo lomu nospēlē pieraduma spēks un emocionālā piesaiste konkrētai vietai.

Bankas dati liecina, ka katrs ceturtais no izsniegtajiem mājokļu kredītiem saistīts ar mājokļa iegādi vai būvniecību Latvijas reģionos, tādējādi arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties mājokļus ārpus Rīgas.