18. jūlijā – Daugavas ainavas un Lielvārdes stāsti
Pirmais izbrauciens vedīs cauri Ciemupei, Ķegumam un Lielvārdei, apvienojot gleznainus dabas skatus ar kultūrvēsturiskiem pieturpunktiem. Brauciena dalībnieki varēs baudīt Daugavas krastu panorāmas, iepazīt novada vēstures stāstus un atklāt vietas, kur daba un kultūra veido vienotu ainavu. Dalībnieki uzzinās vairāk par Lielvārdes pilskalna vēsturi un nozīmi, apskatīs senās viduslaiku pilsdrupas un drosmīgākie varēs iejusties Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” tēlos.
Brauciena sākums plkst. 10.00 Ogrē, pilsētas skvērā Brīvības ielas gājēju posmā. Aptuveni 45 kilometru garais apļveida maršruts vedīs pa veloceļiem un mazāk noslogotiem dažāda seguma ceļiem. Velobrauciens noslēgsies ap plkst. 18.00.
1. augustā – Zilo kalnu takas un Ikšķiles stāsti
Otrais izbrauciens vedīs cauri dabas parka “Ogres Zilie kalni” ainaviskajām takām un paugurainajam reljefam, vienlaikus ļaujot atklāt Ikšķiles kultūrvēsturisko mantojumu. Dalībnieki izzinās Zilo kalnu pagātni un dabas bagātības, piestās pie Vīnakalna un Kābeļkalna, kuru apkārtni apvij daudzi interesanti nostāsti. Ceļā atklās arī aizraujošus faktus par Ikšķili, tostarp uzzinās par laiku, kad pilsētā kursēja zirgu tramvajs.
Brauciena sākums plkst. 10.00 Ogrē, pilsētas skvērā Brīvības ielas gājēju posmā. Aptuveni 25 kilometru garais apļveida maršruts vedīs pa dažāda seguma ceļiem. Velobrauciens noslēgsies ap plkst. 16.00.
Kas jāzina?
Abos braucienos paredzētas vairākas apstāšanās vietas, un tie ir piemēroti arī aktīvām ģimenēm ar bērniem no 12 gadu vecuma, izvērtējot bērna spējas veikt maršrutu. Uz pasākumu ērti iespējams nokļūt ar pasažieru vilcienu.
Dalība pasākumos ir bez maksas! Lai nodrošinātu drošu, kvalitatīvu un organizētu pasākuma norisi, vietu skaits braucienā ir ierobežots.
Pieteikšanās: 18. jūlija braucienam – līdz 15. jūlijam, 1. augusta braucienam – līdz 29. jūlijam vai līdz brīdim, kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Pieteikties var, aizpildot reģistrācijas anketu.
Līdzi nepieciešams velosipēds, laikapstākļiem un aktivitātei piemērots apģērbs un apavi, ūdens un uzkodas pusdienu pauzei.
Organizatori atgādina, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), braucot ar velosipēdu, obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. Arī pieaugušie tiek aicināti rūpēties par savu drošību un lietot aizsargķiveres, kā arī ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Tāpat bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 17 gadiem patstāvīgai dalībai ceļu satiksmē ar velosipēdu nepieciešamas velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Jautājumu gadījumā aicina sazināties ar tūrisma organizatoru Aleksandru Čerņavski, tālr. 25419714, e-pasta adres .