Bīstamās lilijas, tulpes, dracēnas un alvejas. Aizliegto augu saraksts kaķu saimniekiem

“Ik gadu saskaramies ar vairākiem atlīdzību gadījumiem, kad mājdzīvniekam nepieciešama ārstēšana, jo tas saindējies ar kādu no mājās pieejamiem zaļajiem augiem vai grieztajiem ziediem. Kopumā trešā daļa no visiem atlīdzību pieteikumiem, ar kuriem pie apdrošinātāja vērsušies kaķu saimnieki, ir saistīti ar saindēšanos. Lai gan tās iemesli ir dažādi, kaķi ir jutīgi dzīvnieki, tāpēc to saimniekiem vajadzētu īpaši pieskatīt, lai mīluļi mielojas tikai ar sev paredzēto barību, bet saindēšanās simptomu gadījumā jāmeklē veterinārārsta palīdzība,” stāsta “Baltas” Īpašuma un speciālo produktu pārvaldes vadītājs Armands Lagons.



Dracēna un alveja – kaķu bīstamākais bieds





Kā norāda Madara Lāce, klīnikas “Pet City Candera” galvenā veterinārārste un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Mazo dzīvnieku veterinārās klīnikas veterinārārste, ļoti daudzi tirgū pieejamie telpaugi ir vairāk vai mazāk toksiski kaķiem. Daļa no tiem var izraisīt vieglus gremošanas trakta traucējumus, bet daļa var izrādīties pat letāli.

“Viens no kaitīgajiem augiem ir dracēna, kas ir toksiska gan suņiem, gan kaķiem. Tā izraisa gremošanas traucējumus (vemšanu, caureju, bieži ar asinīm), vājumu, apetītes zudumu. Kaķiem var novērot paplašinātas zīlītes. Tāpat indīgo augu sarakstā ietilpst arī alveja. Lai gan cilvēku medicīnā šim augam piemīt ārstnieciskas īpašības, suņiem un kaķiem alveja ir toksiska un var izraisīt caureju, vemšanu, apetītes zudumu, muskuļu trīci, mainīt urīna krāsu,” stāsta Madara Lāce, piebilstot, ka toksiskas ir arī bieži mājās sastopamās monsteras, bonsai kociņi, efejas, dīfenbahijas, amariļļi.

Grieztie ziedi – lielākoties toksiski mājdzīvniekiem

Grieztie ziedi bieži satur ēteriskās eļļas vai citas toksiskas vielas, kas var izraisīt saindēšanos. Jo īpaši uzmanīgiem mājdzīvnieku saimniekiem vajadzētu būt ar lilijām.

“Lilijas izraisa smagus nieru bojājumus, kā rezultātā attīstās nieru mazspēja un anūrija, kas var beigties letāli. Turklāt ne vienmēr kaķim ir jāgrauž lilijas ziedi vai lapas, citreiz, lai saindētos, pietiek pat ar to, ka kaķis staigājis pa galdu ar liliju putekšņiem un pēc tam tos no ķepām nolaizījis,” skaidro “Pet City Candera” eksperte.

Veterinārārste brīdina, ka kaitīgas ir arī tulpes, jo tās var izraisīt gremošanas trakta problēmas (caureju, vemšanu), smagākos gadījumos skart centrālo nervu sistēmu, var izraisīt krampjus un pat nāvi. Saindēšanos izraisīt var arī maijpuķītes, hiacintes, narcises un frēzijas.

Nav līdzekļu, kas atturētu kaķa interesi par augiem

Ko darīt, ja kaķis ir kā uzburts uz telpaugu un griezto ziedu nogaršošanu? Madara Lāce uzsver, ka vienīgais drošais veids, lai atturētu dzīvniekus no toksisku augu apēšanas, ir tos nenest mājās. “Lai lieki neriskētu ar sava mīluļa veselību, mājdzīvnieku īpašniekiem ļoti skaidri jāapzinās, kuri grieztie ziedi un telpaugi mājoklī nav vēlami. Turklāt piesardzība jāievēro arī tiem, kuru kaķi par ziediem īpašu interesi neizrāda – pat kaķis, kurš nekad nav grauzis istabas augus, var iet bojā, ja uz ķepām, staigājot pa galdu, būs nonākuši putekšņi, kurus dzīvnieks mazgājoties apēdīs,” stāsta eksperte.

Padomi, kā rīkoties, lai saudzētu mājdzīvnieku veselību un dzīvību