Brīvdienās piekrastē brīžiem gaidāmas vēja brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra nakts un rīta stundās pazemināsies līdz 0..-6 grādiem, bet piekrastē saglabāsies siltums līdz +2..+6 grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, piekrastē - līdz +7 grādiem.
Pirmdien no dienvidaustrumiem tuvosies ciklons un sniega mākoņi, nokrišņi galvenokārt skars Latvijas austrumu daļu. Arī nākamās nedēļas turpinājumā brīžiem iespējams sniegs un lietus. Dzestrākajās naktīs gaisa temperatūra vietām noslīdēs zem -5 grādiem.