Naktī galvenokārt būs neliels mākoņu daudzums, valsts rietumu un centrālajā daļā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +15..+20 grādiem, dažviet austrumu novados - līdz +12 grādiem.
Dienas gaitā, sākot no valsts rietumiem, daudzviet līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +25..+28 grādi, bet daļā Kurzemes temperatūra nepārsniegs +22..+24 grādus.
Rīgā 18. jūlijā lietus varbūtība pieaugs no pēcpusdienas, iespējams arī pērkona negaiss. Pamazām pastiprināsies dienvidaustrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā; dienā gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +19 grādiem, dienas vidū tā sasniegs +27, +28 grādus.