Brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā pārsvarā svārstīsies -5..+5 grādu robežās. Sestdien laikapstākļus noteiks augsta spiediena apgabals un spīdēs saule, turpmākajās dienās atmosfēras spiediens pazemināsies, pieaugs mākoņu un nokrišņu daudzums. Iespējams, visvairāk līs un snigs svētku dienā; atbilstoši pašreizējai "Global Forecast System" prognozei 18. novembrī valsts lielāko daļu pārklās 1-10 centimetri sniega.
Pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš. Sestdienas rītā piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, savukārt svētdien - dienvidu, dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotajai informācijai siltākais 18. novembris bija 2020. gadā, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī sasniedza +9 grādus un maksimālā temperatūra bija +12,2 grādi Bauskā, savukārt aukstākie svētki bija 1998. gadā, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēja līdz -10,6 grādiem. Minimālās gaisa temperatūras rekords gan pieder 1965. gadam, kad Mērsragā termometra stabiņš noslīdēja līdz -18,1 grādam.
Biezākā sniega sega Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā pēdējās desmitgadēs izmērīta 1992. gadā Rēzeknē - 27 centimetri.