Naktī uz svētdienu laiks būs lielākoties skaidrs un sauss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5, +10 grādiem.
Rīgā naktī gaidāms skaidrs laiks bez nokrišņiem. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses, un gaiss atdzisīs līdz +8, +10 grādiem.
Dienā debesis daudzviet aizklās mākoņi, tomēr brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos, gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni.
Gaiss iesils līdz pat +20, +24 grādiem, tomēr daudzviet piekrastē būs vēsāk un gaisa temperatūra nepārsniegs +12, +18 grādus.
Arī galvaspilsētā dienā saule mīsies ar mākoņiem, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22, +24 grādiem, bet pilsētas ziemeļos būs par dažiem grādiem aukstāks.
Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.