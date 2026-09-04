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Piektdiena, 4. septembris, 2026 11:10

Brīvdienās vēl pamatīgi līs, bet nākamnedēļ gaidāmas patīkamas pārmaiņas

Leta
Brīvdienās vēl pamatīgi līs, bet nākamnedēļ gaidāmas patīkamas pārmaiņas
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 4. septembris, 2026 11:10

Brīvdienās vēl pamatīgi līs, bet nākamnedēļ gaidāmas patīkamas pārmaiņas

Leta

Nākamās nedēļas sākumā laiks Latvijā kļūs sausāks un nedaudz siltāks, prognozē sinoptiķi.

Septembra pirmajā sestdienā palaikam līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss. Svētdien nokrišņu kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz +8..+15 grādiem un dienās nepārsniegs +15..+19 grādus. Rietumu un ziemeļu vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 12-17 metrus sekundē.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm pirmdien un otrdien tikai vietām īslaicīgi līs, vējš kļūs lēnāks un maksimālā gaisa temperatūra būs +17..+22 grādi. Nedēļas otrajā pusē gaidāms nedaudz vēsāks laiks un dažbrīd līs. Salnas nav gaidāmas.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem tuvākajās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā svārstīsies ap normu, bet nokrišņu daudzums galvenokārt gaidāms lielāks, nekā septembrī ierasts.

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