Ceļo atbildīgi: kā rīkoties, ja ārvalstīs esi iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā?

Negadījumu cēloņi



“Ārvalstīs ceļojošajiem autovadītājiem visbiežākais cēlonis ceļu satiksmes negadījumiem ir saistīts ar pārvietošanos satiksmē, kas viņiem nav ierasta. Ikdienā, braucot pa savu maršrutu, cilvēki jau laikus ieņem pareizās joslas un pievērš papildu uzmanību sarežģītākiem krustojumiem. Pārvietojoties ārvalstīs, šīs joslas un krustojumus nav iespējams paredzēt. Daudzkārt negadījumu cēlonis ir tieši saistīts ar vadītāja nogurumu, jo ceļojumos pie automašīnas stūres tiek pavadīts ļoti ilgs laiks. Arī navigācijas iekārtas papildus novērš vadītāja uzmanību no ceļa, potenciāli radot bīstamas situācijas’’, stāsta apdrošināšanas kompānijas Gjensidige Latvijas Transportlīdzekļu Atlīdzību Grupas vadītājs Lauris Zemvalds.



Drošākam ceļojumam, apdrošināšanas kompānija iesaka garos braucienus sadalīt vairākos īsākos braucienos, ieplānojot pa ceļam dažādus apskates objektus.

"Galvenais noteikums, lai neiekļūtu satiksmes negadījumos ārvalstīs, ir saglabāt mieru un nesteigties. Sagaidīt, kad citi satiksmes dalībnieki jūs ir pamanījuši un ir gatavi palaist sev pa priekšu. Ja gadās aizbraukt garām kādai nobrauktuvei, nesatraukties, izdomāt jaunu maršrutu. Neveikt straujus manevrus un nebraukt atpakaļgaitā pretī braukšanas virzienam", turpina Lauris Zemvalds.



Kā rīkoties, ja gadījies iekļūt ceļu satiksmes negadījumā ārvalstīs?



Ja negadījums nav liels un situācija ir skaidra, tad ir jāaizpilda saskaņotais paziņojums. Savukārt, ja negadījums ir salīdzinoši nopietns, un otra iesaistītā puse ir agresīva vai uzspiež savu versiju par notikušo, tad drošāk ir izsaukt ceļu policiju, lai palīdz noformēt ceļu satiksmes negadījumu. Vienmēr ir vērtīgi veikt negadījuma vietas fiksēšanu, uzņemot vairākas fotogrāfijas no dažādiem skatupunktiem. Fotogrāfijās jāuzņem tā, lai būtu skaidrs transportlīdzekļu izvietojums pēc sadursmes, ceļa zīmes, kas attiecas uz šo ceļa posmu, ceļa horizontālie apzīmējumi un braukšanas virzieni. Vēl svarīgi ir neparakstīt dokumentus, ja Jums nav iespēju pārliecināties, kas tajos rakstīts.



Tāpat kā Latvijā, arī citās Eiropas Savienības valstīs darbojas saskaņotais paziņojums. Svarīgi ir rūpīgi lasīt visu prasīto un atzīmēt to pareizi, tomēr, ja saskaņoto paziņojumu pildāt pirmo reizi, nepieciešamības gadījumā interneta dzīlēs ir iespējams uzmeklēt pamācību, kā tas ir jāaizpilda. Ja pildāt saskaņoto paziņojumu kādā citā valodā, būtiski ir sekot līdzi Latvijas saskaņotā paziņojuma tekstiem, jo visās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs visi saskaņotie paziņojumi ir sastādīti identiski, atšķiras tikai valodas.



Svarīgi fakti par OCTA un KASKO polisēm ārvalstīs



Būtiski atcerēties, ka OCTA un KASKO nedarbojas visās valstīs. Pirms došanās ceļojumā šoferīšiem nepieciešams noskaidrot, vai izvēlētā polise darbojas valstī, uz kuru dodaties. Informāciju par OCTA polisi var pārbaudīt tīmekļvietnē www.ltab.lv, savukārt informāciju par KASKO polisi var pārbaudīt polises līgumā vai arī uzdodot jautājums polises pārdevējam. Pārbaudot informāciju, nedrīkst aizmirst arī par valstīm, kurām plānots braukt cauri.



"Braucot uz ārvalstīm, ir īpaši svarīgi parūpēties, lai transportlīdzeklim būtu KASKO polise, kas ir derīga Jums nepieciešamajās valstīs. Ja ārvalstīs iekļūstat negadījumā un esat cietušais, tad KASKO polise atvieglo atlīdzības iegūšanas procesu, un Jums nav jāmeklē un jāvēršas pie vainīgā OCTA polises izdevēja pēc atlīdzības. KASKO būs visdrošākais variants, lai pasargātu sevi no liekām raizēm, ja ar automašīnu kas atgadīsies," informē Lauris Zemvalds.



Remonta izmaksas ārvalstīs var būt daudzas reizes dārgākas par tām cenām, kādas esam pieraduši redzēt Latvijā. KASKO polise paredz dažādus papildu izdevumus, kas var rasties brīžos, ja automašīna ir salūzusi ceļojuma laikā. Piemēram, transportēšanas izmaksas, tehnisko palīdzību uz ceļa, viesnīcas, taksometra izdevumus. Ja negadījums bijis nopietns, tad KASKO polise daļēji sedz transportēšanas izmaksas uz Latviju.



Ieteikumi drošākam ceļam



Pirms došanās garākos izbraucienos, noteikti ir jāpārliecinās par automašīnas tehnisko stāvokli. Vērtīgi ir automašīnu aizvest uz auto servisu, kur sertificēts speciālists var pārliecināties par nepieciešamību veikt eļļas nomaiņu, gaisa filtru apkopi un arī pārbaudi gaisa spiedienam riepās.



Ja nu tomēr ir gadījies veikt piespiedu apstāšanos lielceļa malā, būtiski pārliecināties, ka auto ir aprīkots ar visu nepieciešamo ekipējumu, lai stāvēšana ceļa malā būtu droša. Proti, Ceļu Satiksmes noteikumi paredz, ka automašīnā obligāti jāatrodas avārijas trijstūrim un aptieciņai. Tāpat lieti noderēs arī koša gaismu atstarojoša veste. Vēl noderīgi ir līdzi ņemt rezerves riepu, ugunsdzēšamo aparātu, gaisa pumpi, lai būtu iespējams riepas uzpumpēt jebkurā ceļa posmā, kā arī degvielas kanniņu un piltuvi, ja neplānoti beigusies degviela.



Rūpīgi jāpārliecinās, vai ir spēkā jau esošā apdrošināšanas polise, kā arī, vai tā darbojas valstīs, uz kurām dodaties. Kā arī vērts apskatīt, kādas izmaksas polise paredz segt, ja gadās iekļūt ceļu satiksmes negadījumā.