Nokrišņi gaidāmi gan naktī, gan dienā. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš.
Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz -9..-14 grādiem, vietām zem skaidrām debesīm iespējams aukstums līdz -20 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no -2 grādiem Dienvidkurzemes piekrastē līdz -9 grādiem dažviet valsts austrumos.
Rīgā ceturtdien palaikam nedaudz snigs un brīžiem mākoņu kļūs mazāk. Naktī, pūšot lēnam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -11 grādiem. Dienā vējš iegriezīsies no ziemeļiem un saglabāsies lēns, termometra stabiņš pakāpsies līdz -6 grādiem.