Ceturtdiena, 27. novembris, 2025 08:20

Leta/OgreNet
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 27. novembris, 2025 08:20

Leta/OgreNet

Šodien Ogrē gaisa temperatūra būs no -3 līdz -1 grādam. Diena būs apmākusies, rīta pusē gaidāms sniegs, vakarpusē iespējama migla. Pūtīs mainīgs vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 4m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Latvijas centrālajos un austrumu rajonos no rīta brīžiem vēl stipri snigs un vietām sniega sega pieaugs par trīs līdz pieciem centimetriem. Tāpat vietām austrumos dienas pirmajā pusē veidosies apledojums.

Pūtīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra būs -2...+2 grādi, Kurzemes piekrastē +2…+5 grādi.

Galvaspilsētā ceturtdien lielākoties būs mākoņains laiks. Gaidāms sniegs, slapjš sniegs un sniega sega pieaugs par diviem līdz četriem centimetriem. Nokrišņi mitēsies tuvāk vakarpusei.

Arī Rīgā atsevišķos posmos ielas un ietves būs slidenas. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.

