Alfs, Bernadeta, Mintauts
Ceturtdiena, 16. aprīlis, 2026 08:27

Ceturtdien daudzviet uzpilinās lietus, vietām līs stiprāk

LETA/OgreNet
Šodien Ogrē gaisa temperatūra būs no +7 līdz +10 grādiem. Diena būs apmākusies. Pūtīs ziemeļu/ziemeļrietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s. Teju visas dienas garumā gaidāmi nokrišņi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Lielāks nokrišņu daudzums Latvijā gaidāms dienvidaustrumu novados, kā arī dažviet Vidzemē. Daudzviet valstī uzspīdēs saule. Vējš pārsvarā saglabāsies lēns.

Maksimālā gaisa temperatūra no +7 grādiem vietām piekrastē līdz +16 grādiem valsts ziemeļaustrumos.

Rīgā palaikam iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +7..+9 grādi.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1016-1020 hektopaskāliem jūras līmenī.

