Lielāks nokrišņu daudzums Latvijā gaidāms dienvidaustrumu novados, kā arī dažviet Vidzemē. Daudzviet valstī uzspīdēs saule. Vējš pārsvarā saglabāsies lēns.
Maksimālā gaisa temperatūra no +7 grādiem vietām piekrastē līdz +16 grādiem valsts ziemeļaustrumos.
Rīgā palaikam iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +7..+9 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1016-1020 hektopaskāliem jūras līmenī.