Ogrē šodien temperatūra būs +1..+2 grādi. Debesis klās mākoņi, brīžiem skaidrojoties. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 5m/s. Pēcpusdienā veidosies migla, nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Rīgā saglabāsies apmācies laiks un dienas pirmajā pusē gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, un gaiss dienas laikā īpaši neiesils, saglabājoties +2…+3 grādu robežās.

