Rīgā saglabāsies apmācies laiks un dienas pirmajā pusē gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, un gaiss dienas laikā īpaši neiesils, saglabājoties +2…+3 grādu robežās.
Ceturtdiena, 4. decembris, 2025 08:20
Ceturtdien debesis brīžiem skaidrosies
Ogrē šodien temperatūra būs +1..+2 grādi. Debesis klās mākoņi, brīžiem skaidrojoties. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 5m/s. Pēcpusdienā veidosies migla, nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.