Šodien Ogrē gaisa temperatūra būs -5...-4 grādi. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 11m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Vietām Latvijā gaidāms neliels sniegs un sniegvilksnis. Austrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-13 metrus sekundē, dažviet Kurzemē - 16 metrus sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs -2..-7 grādi.

Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un starp mākoņiem var uzspīdēt saule. Pūšot mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra būs -4 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Kurzemes dienvidrietumos līdz 1022 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.

