Rīgā gaidāma migla, iespējama smidzināšana, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +4 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +1..+3 grādi. Debesis klās mākoņi, dienas pirmajā pusē iespējama migla. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.
