Ceturtdiena, 15. janvāris, 2026 08:16

Ceturtdien vietām nedaudz snigs, Latgalē spīdēs saule

Foto: pixabay.com
Ceturtdien vietām nedaudz snigs, Latgalē spīdēs saule

Ogrē šodien gaisa temperatūra noslīdēs zem -12 grādiem. Diena būs apmākusies un rīta pusē gaidāms sniegs. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 9m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Ceturtdien vietām Latvijā - galvenokārt valsts centrālajā daļā - nedaudz snigs, prognozē sinoptiķi.

Latgalē un Vidzemes austrumos spīdēs saule, pārējā valstī gaidāms mākoņains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra būs no 0..-5 grādiem Kurzemē līdz -11..-14 grādiem valsts austrumos.

Rīgā debesis klās mākoņi, gaidāms neliels sniegs. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1015 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1025 hektopaskāliem Dagdā.

