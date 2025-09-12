Piektdiena, 12.09.2025 22:06
Ceturtdiena būs ļoti vējaina, no dienvidrietumiem tuvosies lietus

Leta/OgreNet
Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem. Diena būs saulaina ar nelielu mākoņu daudzumu. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 6m/s, brāzmās līdz 16m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Ceturtdien Latvijā dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.

Vējainākais laiks būs Kurzemē un Zemgalē. Var lūzt zari un atsevišķi koki. Vējš sāks pierimt piektdien naktī un no rīta.

Sākot no valsts dienvidrietumiem, palielināsies mākoņu daudzums, ceturtdienas pēcpusdienā Kurzemi sasniegs lietus, vakarā Kurzemē līs mēreni stipri.

Gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem.

Rīgā 11.septembrī mākoņu pamazām kļūs vairāk, bet nelīs. Gaidāmas dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +24, +25 grādus.

Eiropas ziemeļaustrumos saglabājas liels anticiklons, no dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1012 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē līdz 1024 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.

