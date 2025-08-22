Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un dienas laikā ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs +17...+19 grādi.
Ceturtdiena, 21. augusts, 2025 08:36
Ceturtdiena būs mākoņaina
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +8...+18 grādi. Debesis klās mākoņi, brīžiem izlaužoties saules stariem. Pūtīs dienvidu/rietumu vējš ar ātrumu līdz 1m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.