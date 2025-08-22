Piektdiena, 22.08.2025 14:29
Everts, Rudīte
Piektdiena, 22.08.2025 14:29
Everts, Rudīte
Ceturtdiena, 21. augusts, 2025 08:36

Ceturtdiena būs mākoņaina

Leta/OgreNet
Ceturtdiena būs mākoņaina
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 21. augusts, 2025 08:36

Ceturtdiena būs mākoņaina

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +8...+18 grādi. Debesis klās mākoņi, brīžiem izlaužoties saules stariem. Pūtīs dienvidu/rietumu vējš ar ātrumu līdz 1m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un dienas laikā ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs +17...+19 grādi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.