Foto: freepik
Ogrē šodien gaisa temperatūra pacelsies līdz 0 grādiem. Diena būs apmākusies, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 6m/s, brāzmās līdz 12m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Rīgā lielākoties būs mākoņains laiks, bet būtiski nokrišņi joprojām nav gaidāmi. Dominēs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā pastiprināsies līdz 15 m/s. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap nulli.

