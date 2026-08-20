Ceturtdiena būs vēsa un apmākusies

Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, bet Kurzemē gaidāmas rietumu, dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+21 grādam.
Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra aptuveni +20 grādi.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 998 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 1004 hektopaskāliem Latgalē.