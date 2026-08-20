Ceturtdiena, 20.08.2026 15:13
Bernhards, Boriss
Ceturtdiena, 20.08.2026 15:13
Bernhards, Boriss
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 08:20

Ceturtdiena būs vēsa un apmākusies

LETA/OgreNet
Ceturtdiena būs vēsa un apmākusies
Foto: freepik
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 08:20

Ceturtdiena būs vēsa un apmākusies

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +15 līdz +18 grādiem. Diena būs apmākusies un lietaina, pusdienslaikā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, bet Kurzemē gaidāmas rietumu, dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+21 grādam.

Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra aptuveni +20 grādi.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 998 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 1004 hektopaskāliem Latgalē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.