Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +6..+9 grādi. Debesis klās mākoņi, diena būs apmākusies. Pūtīs dienvidu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 6m/s, brāzmās līdz 12m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Ceturtdien Latvijā dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē, vietām piekrastē - 18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.

Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +7..+12 grādiem, siltākais laiks būs Kurzemē, kur vietām tiks pārspēts 13. novembra rekords. Vairāk jaunu siltuma rekordu būs vēlā vakarā un naktī uz piektdienu.

Debesis klās mākoņi, caur tiem izsprauksies saules stari. Dažviet - galvenokārt priekšpusdienā Vidzemē - nedaudz līs.

Rīgā debesis brīžiem kļūs gaišākas, nav gaidāmi nokrišņi. Dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +9..+10 grādiem.

Ziemeļos atrodas ciklons, ar to saistīta aukstā atmosfēras fronte piektdien no ziemeļrietumiem šķērsos Latviju. Gaisa spiediens ceturtdienas rītā no 1003 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos līdz 1013 hektopaskāliem Latgales dienvidos (jūras līmenī).

