Ciemakukulis mammai. Svinam Māmiņdienu ar rabarberu plātsmaizi un sparģeļu pīrāgu!

Latvijā Mātes dienu atzīmē maija otrajā svētdienā, šogad tā ir 12. maijā. Pie mīļajām mammām var doties ar sātīgu ciemakukuli, lai šajā dienā mammai nav jānogurst virtuvē.

Sparģeļu pīrāgs ar burkānu pesto

Uzcep mammai sulīgu sparģeļu pīrāgu! Starp citu, sparģeļi ir bagāti ar vitamīniem A un C, uztur kārtībā gremošanas sistēmu un pat pazeminot asinsspiedienu.

Sastāvdaļas:

250 g kārtainās mīklas (vai atkarībā no pannas izmēra);

250 g sparģeļu;

1 burciņa burkānu pesto (vai cits pesto pēc izvēles);

150 g gorgonzolas siera;

1 ēdamk. Raunas zaļā siera;

1 sauja rukolas;

70 g prošuto šķiņķa.

Gatavošana

Sakarsē cepškrāsni līdz 190 grādu temperatūrai. Cepampannā ieklāj cepamo papīru, tad ieklāj kārtaino mīklu, lai veidojas tāds kā mīklas trauks. Pārklāj mīklas pamatni ar pesto.

Nogriez sparģeļiem kāta cietās daļas un klāj citu pie cita uz pesto. Pāri liec gorgonzolas siera gabaliņus.

Liec cepties cepškrāsnī aptuveni 15 minūtes.

Pirms pasniegšanas pīrāgu var papildināt ar prošuto un svaigu rukolu.

Rabarberu plātsmaize ar zemenēm un mammas mīļāko saldējumu

Šķiet, katrā Latvijas lauku sētā aug dārza krāšņā pavasara rota – rabarberi. Māmiņdienas cienasts ir īstais laiks un vieta, kad to celt galdā. To, ka rabarberus var kraukšķināt tāpat, tikko rautus no dobes, šķiet, zina ikviens, bet no tiem var pagatavot arī lieliskus saldēdienus, piemēram plātsmaizes vai pīrāgus.

Sastāvdaļas:

400 g rauga mīklas;

4 nelieli rabarberu kāti;

200 g zemeņu;

150 g skābā krējuma;

2 nelielas olas;

100 g cukura (vai pēc garšas);

kanēlis;

saldējums pasniegšanai

Gatavošana

Sakarsē cepškrāsni līdz 190 grādiem. Smalki sagriez rabarberus un zemenes. Sakul bļodā olas ar cukuru, pievieno krējumu.

Izrullē rauga mīklu, pārkaisi to ar rabarberiem, zemenēm un kanēli. Tad pārlej ar krējuma masu.

Liec cepties aptuveni 15 minūtes.

Pasniedz ar mammas iecienītāko saldējumu.