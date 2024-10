Ciemos pie kūzulu (doru) takas veidotāja Ivara Rancāna

Liepas, vītoli, apses, egles, oši, ozoli ar cauriem vidiem un bišu mājvietām šurp tiekot vesti no dažādām vietām, kur tie nozāģēti un kļuvuši lieki. Tuvākie mērojuši ceļu no Salaspils, kā arī Ogres novada – Ogres pilsētas, Ogresgala, Suntažiem, Rembates. Tālākie – pat no leišmales.