Otrdiena, 18.11.2025 09:44
Aleksandrs, Doloresa
Otrdiena, 18.11.2025 09:44
Aleksandrs, Doloresa
Otrdiena, 18. novembris, 2025 09:09

Ciemos pie Latvijas ar sarkanbaltsarkano kūku. Man izdevās!

Viktorija Slavinska-Kostigova
Ciemos pie Latvijas ar sarkanbaltsarkano kūku. Man izdevās!
Attēls no personīgā arhīva
Otrdiena, 18. novembris, 2025 09:09

Ciemos pie Latvijas ar sarkanbaltsarkano kūku. Man izdevās!

Viktorija Slavinska-Kostigova

Jau Latvijas svētku mēnesim iesākoties, man bija apņemšanās uzcept šogad reizi par visām reizēm beidzot sarkanbaltsarkano kūku. Atlasīju vairākas receptes un sāku pētīt. Man galvenais nosacījums bija, lai sarkanais biskvīts un baltais krēms man būtu pa spēkam arī iespējami steidzīgā dienā. Jo kā jau lielā ģimenē - dzīve mēdz ieviest korekcijas un plānotā brīvā diena vai nesteidzīgā priekšpusdiena var izvērsties pilnīgi citādāka. Es atradu kūkas recepti, ko pasaulē atpazīst kā sarkano velveta kūku (red velvet cake). Tātad tas nav stāsts tikai par Latviju, bet vienkārši krāsu salikuma dēļ tieši šī kūka piestāvēs šodienai - Latvijas valsts dzimšanas dienai! Un gribās domāt, cik skaisti, ka arī citviet pasaulē cep kūkas, kas atgādina mums Latviju!

Tūlīt uzrakstīšu savu ceļu uz smuko un jau bildējamo kūku. Iesākumā vien nopriecājos, ka mājās teju visas sastāvdaļas bija - vien kefīrs, krēmsiers un dzērvenes bija jāpiepērk. Bērniem pirms ilgāka laika skolā bija tirdziņš, un tieši tajā reizē mājās tika gatavoti maršmellovu vīriņi, kuriem vajadzēja smaidīt un būt ar sarkanām pogām. Tā nu toreiz tikām pie sarkanās želejveidīgās pārtikas krāsvielas. Tā joprojām stāvēja ledusskapī un šoreiz lieti noderēja. 

Biskvīta gatavošana ir vislaikietilpīgākā, bet bija to vērts. ja nu arī jums pēkšņi visas sastāvdaļas ir mājās, iedrošinu vai nu šodien vai šajā svētku mēnesī izmēģināt roku pie latviešu svētku galdam tik ļoti piestāvošās kūkas.

Sarkanā biskvīta sastāvdaļas: 

330-360 g augstākā labuma miltu
2 pilnas ēdamkarotes kakao pulvera
1 tējkarote cepamā pulvera
šķipsniņa sāls

400 g cukura (es liku mazāk, nepilnus 300 g)
120 g mīksta sviesta
5 olas
250 ml augu eļļas
250 ml kefīra
1 ēdamkarote galda etiķa (9%)
2 tējkarotes vaniļas vai vaniļas ekstrakta
un - sarkana pārtikas krāsviela vislabāk želejveidīgā, kāda pustējkarote būs nepieciešama)

Baltajam krēmam
500 g krēmsiera istabas temperatūrā (man vislabāk garšo Mascarpone)
120 g mīksta sviesta 
500 g pūdercukura (tā bija rakstīts orģinālreceptē, bet es liku vien 200 g, un rezultāts tāpat bija baudāmi salds)
Pāris ēdamkarotes saldā krējuma vai piena (tas jāskatās putojot, es ielēju pat vairāk, kādas 10, jo krēms bija stingrs)
2 tējkarotes vaniļas cukura vai ekstrakta un var arī mazliet citrona miziņu

Dekorējumam

Dzērvenes vai sarkanās dekoratīvās skaidiņas plus katra paša izdoma

Un tagad - soli pa solim

1. Kopā sajauc un izsijā sausās sastāvdaļas - miltus, kakao, sāli, cepamo pulveri. 

mceu_75019486411763449159334.jpg

2. Otrā bļodā lēni samikserē kopā sviestu un cukuru, tad pievieno eļļu, 5 olas dzeltenumus, vaniļas ekstraktu vai vaniļas pulveri un visbeidzot - sarkano pārtikas krāsvielu. Cepoties krāsu bizkvīts nezaudēja, tad nākamreiz zināšu, ka varēju arī nedaudz mazāk pievienot pašu sarkano krāsvielu. 

mceu_53881974621763449326458.jpg

3. Turpinot maisīt (vai kult) masu, klāt pievieno sauso sastāvdaļu maisījumu un kefīru. Orģinālreceptē bija ieteikts - pamīšus - maisījums, kefīrs, maisījums, kefīrs. Šajā brīdī var arī jau cepeškrāsni sāk sildīt (200 grādi)

mceu_71454173531763449409226.jpg

4. Atsevišķi stingrās putās sakuļ 5 olu baltumus. Veikli iecilā skaistajā sarkanajā masā.

Masa pietiks diviem biskvītiem (klasiskajā 20 cm diametra formā). Jācep aptuveni 20 minūtes. Es, zinot savu cepeškrāsni, cepu 25 minūtes, un grādus es liku 180. 

mceu_11929858641763449537336.jpg

Kamēr pirmais biskvīts atdziest, liek cepties otro un sāk gatavot krēmu. Krēmsieru sakuļ ar mīksto sviestu, klāt pievieno pūdercukuru un arī saldo krējumu, un vaniļu. Es pierīvēju klāt citrona miziņu.  Kad otrā kārta izcepusies un atdzisusi kārtīgi, tad sasmērē bagātīgi ar krēmu un dekorē ar dzērvenēm vai ko citu pēc izdomas. 

mceu_71929853351763449712040.jpg

Skaistus svētkus!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?