Tūlīt uzrakstīšu savu ceļu uz smuko un jau bildējamo kūku. Iesākumā vien nopriecājos, ka mājās teju visas sastāvdaļas bija - vien kefīrs, krēmsiers un dzērvenes bija jāpiepērk. Bērniem pirms ilgāka laika skolā bija tirdziņš, un tieši tajā reizē mājās tika gatavoti maršmellovu vīriņi, kuriem vajadzēja smaidīt un būt ar sarkanām pogām. Tā nu toreiz tikām pie sarkanās želejveidīgās pārtikas krāsvielas. Tā joprojām stāvēja ledusskapī un šoreiz lieti noderēja.
Biskvīta gatavošana ir vislaikietilpīgākā, bet bija to vērts. ja nu arī jums pēkšņi visas sastāvdaļas ir mājās, iedrošinu vai nu šodien vai šajā svētku mēnesī izmēģināt roku pie latviešu svētku galdam tik ļoti piestāvošās kūkas.
Sarkanā biskvīta sastāvdaļas:
330-360 g augstākā labuma miltu
2 pilnas ēdamkarotes kakao pulvera
1 tējkarote cepamā pulvera
šķipsniņa sāls
400 g cukura (es liku mazāk, nepilnus 300 g)
120 g mīksta sviesta
5 olas
250 ml augu eļļas
250 ml kefīra
1 ēdamkarote galda etiķa (9%)
2 tējkarotes vaniļas vai vaniļas ekstrakta
un - sarkana pārtikas krāsviela vislabāk želejveidīgā, kāda pustējkarote būs nepieciešama)
Baltajam krēmam
500 g krēmsiera istabas temperatūrā (man vislabāk garšo Mascarpone)
120 g mīksta sviesta
500 g pūdercukura (tā bija rakstīts orģinālreceptē, bet es liku vien 200 g, un rezultāts tāpat bija baudāmi salds)
Pāris ēdamkarotes saldā krējuma vai piena (tas jāskatās putojot, es ielēju pat vairāk, kādas 10, jo krēms bija stingrs)
2 tējkarotes vaniļas cukura vai ekstrakta un var arī mazliet citrona miziņu
Dekorējumam
Dzērvenes vai sarkanās dekoratīvās skaidiņas plus katra paša izdoma
Un tagad - soli pa solim
1. Kopā sajauc un izsijā sausās sastāvdaļas - miltus, kakao, sāli, cepamo pulveri.
2. Otrā bļodā lēni samikserē kopā sviestu un cukuru, tad pievieno eļļu, 5 olas dzeltenumus, vaniļas ekstraktu vai vaniļas pulveri un visbeidzot - sarkano pārtikas krāsvielu. Cepoties krāsu bizkvīts nezaudēja, tad nākamreiz zināšu, ka varēju arī nedaudz mazāk pievienot pašu sarkano krāsvielu.
3. Turpinot maisīt (vai kult) masu, klāt pievieno sauso sastāvdaļu maisījumu un kefīru. Orģinālreceptē bija ieteikts - pamīšus - maisījums, kefīrs, maisījums, kefīrs. Šajā brīdī var arī jau cepeškrāsni sāk sildīt (200 grādi)
4. Atsevišķi stingrās putās sakuļ 5 olu baltumus. Veikli iecilā skaistajā sarkanajā masā.
Masa pietiks diviem biskvītiem (klasiskajā 20 cm diametra formā). Jācep aptuveni 20 minūtes. Es, zinot savu cepeškrāsni, cepu 25 minūtes, un grādus es liku 180.
Kamēr pirmais biskvīts atdziest, liek cepties otro un sāk gatavot krēmu. Krēmsieru sakuļ ar mīksto sviestu, klāt pievieno pūdercukuru un arī saldo krējumu, un vaniļu. Es pierīvēju klāt citrona miziņu. Kad otrā kārta izcepusies un atdzisusi kārtīgi, tad sasmērē bagātīgi ar krēmu un dekorē ar dzērvenēm vai ko citu pēc izdomas.
Skaistus svētkus!