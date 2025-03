AS "Sadales tīkls"

Cik bieži elektrotīklu pabojā spalvaini vandaļi? Tipiskākie dzīvnieku izraisīti bojājumi

Ikviens ir kādreiz sastapies ar situāciju, kad mājoklī ir pārtrūkusi elektroenerģijas piegāde, piemēram, vētras laikā. Tomēr laikapstākļi nav vienīgais faktors, kā ietekmē var tikt bojātas elektrolīnijas, – reizēm bojājumi izceļas arī, piemēram, dzīvnieku aktivitāšu ietekmē. Ja mājoklī pazūd elektrība, bet ārā no vētras ne miņas, iespējams, ka par to parūpējies kāds lidonis vai četrkājis – AS "Sadales tīkls" apkopojusi četrus tipiskākos šādu gadījumu piemērus.