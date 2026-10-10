Cik kļūdu pieļautu tu? 15. oktobrī Latvijā rakstīs diktātu

Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) aicina ikvienu piedalīties latviešu valodas diktātā, kas notiks ceturtdien, 15. oktobrī, pulksten 11.05. To varēs klausīties Latvijas Radio 1, kā arī skatīties LTV1 un portālā LSM.lv.
Šogad diktātam izraudzīts dzejnieka un literatūrzinātnieka Ivara Šteinberga teksts ar intriģējošu nosaukumu «Vidējais teikuma ilgums – divas stundas». To lasīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms, kuru skatītāji pazīst arī no filmām «Dvēseļu putenis» un «7 miljardi gadu pirms pasaules gala».
«Kultūras rondo» producente Santa Lauga uzsver, ka diktāts ir iespēja ne tikai pārbaudīt zināšanas, bet arī atklāt, cik bagāta un interesanta ir mūsu valoda. Iespējams, rakstīšanas laikā nāksies atsaukt atmiņā arī kādu piemirstu gramatikas likumu.
Bet kā zināt, vai viss uzrakstīts pareizi?
Jau pulksten 12.00 portālā LSM.lv būs pieejams pilns diktāta teksts ar skaidrojumiem un lingvistes Santas Loginas komentāriem. Tā ikviens varēs salīdzināt savu veikumu ar oriģinālu un noskaidrot pieļautās kļūdas.
Diktāta autors Ivars Šteinbergs ir divkārtējs Latvijas Literatūras gada balvas laureāts un sešu dzejas grāmatu autors. Viņš atklāj, ka tekstā pievērsies kādam rakstniekam, kura garie teikumi reiz mainījuši viņa priekšstatus par literatūru.
Savukārt Raimonds Celms kopš 2015. gada ir Latvijas Nacionālā teātra aktieris un šoruden redzams arī teātra jauniestudējumā «Līgavu mednieki».
Tātad – vai izdotos uzrakstīt diktātu bez nevienas kļūdas?
To varēs pārbaudīt jau 15. oktobrī! Piedalīties aicināts ikviens neatkarīgi no vecuma un latviešu valodas zināšanu līmeņa. Galvenais nav nevainojams rezultāts, bet vēlme pārbaudīt sevi un kopt savu valodu.