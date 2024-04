Citrons, etiķis un soda – pavasara tīrīšanas palīgi

Virtuve

– Lai nomazgātu piedegušu ēdienu, atšķaida dzeramo sodu nedaudz ūdenī vai uzber to uz mitras švammes un ar to mazgā traukus.

– Citrona miza spēj noņemt gaļas, zivju un ķiploka smakas no traukiem, it īpaši griešanas paliktņiem. Pēc tīrīšanas noskalo ar siltu ziepjūdeni.

– Etiķi izmanto atšķaidītu vai koncentrētu, mazgājot kaļķakmens nogulsnes no katliem.

– Izlietnes notecē ieber dzeramo sodu, uzlej nedaudz etiķi, pārklāj ar drānu un ļauj ievilkties. Pēc tam skalo ar siltu ūdeni, tādā veidā atbrīvojoties no nevēlajām smakām.



Logi

– Loga rūtis un palodzes noslauka ar sodu un mitru drānu.

– Ar galda etiķi un vārītu ūdeni noslauka logus no sodas paliekām.

– Slaucīšanai izmanto avīzes vai mikrošķiedras drānu.

– Paštaisītam logu un stikla tīrītājam izmanto dažas ēdamkarotes ar citronu sulu, sajauktas ar ūdeni, iepildītas izsmidzināšanas pudelītē.



Grīda

– Siltam ūdenim pievieno 2 saujas sodas, un ar to izmazgā grīdas.

– Lamināta grīdām sajauc nedaudz citronu sulu ar ūdeni, un ar to mazgā.

– Etiķi sajauc ar ūdeni, tam pievieno kādu ēterisko eļļu, piemēram, lavandas, un ar to mazgā.



Vannasistaba

– Ūdens pleķus notīra ar citrona sulu.

– Veļasmašīnā ievieto gultasveļu vai dvieļus, ko nepieciešams atsvaidzināt vai pabalināt. Veļasmašīnas pulvera nodalījuma ieber 50 gramus dzeramās sodas un veļas mīkstinātāja nodalījumā - 50 ml ar balto etiķi. Veļasmašīnu ieslēdz uz 90 grādiem un mazgā.

– Piepilda ūdens necaurlaidīgu maisiņu ar etiķi, dušas uzgali ievieto maisiņā, un atstāj to uz vismaz pusstundu. Pēc pusstundas izņem dušas uzgali un kārtīgi noskalo. Ja palikuši kādi atlikumi, tos notīra ar mazu birstīti.



Guļamistaba

– Sajauc dzeramo sodu ar lavandas eļļu, izsijā uz matrača vai paklāja, ļauj nedaudz pastāvēt un savāc ar putekļsūcēju. Tādā veidā iztīrot un dezodorējot matraci vai paklāju.

– Izsmidzināšanas pudelītē ieber 1 ēdamkaroti dzeramās sodas, ielej glāzi ūdens un nedaudz ēterisko eļļu. Mikstūru izsmidzina uz matrača, un ļauj tam izvēdināties.

– Gultasveļu mazgā ar 1 ēdamkaroti dzeramās sodas, lai padarītu to mīkstāku.



Avots: publicitātes materiāli