Kopumā šādu iedzīvotāju īpatsvars sasniedz 14,3%. No tiem aptuveni 116 100 ir vīrieši, bet 80 300 - sievietes.
Savukārt vispārējo vidēju izglītību ir ieguvuši 22,9% iedzīvotāju - aptuveni 162 800 vīrieši un 150 800 sievietes. Arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību ir ieguvuši 28,4% jeb aptuveni 388 800 iedzīvotāju.
Augstāko izglītību Latvijā ieguvuši 34,2% jeb aptuveni 468 500 iedzīvotāju.
Saskaņā ar CSP datiem, Latvijā augstāko izglītību biežāk ieguvušas sievietes, savukārt arodizglītību biežāk apguvuši vīrieši.