Dabas fonda tiešraižu 15. sezonā vērojamas 14 ligzdas; pārsteigumu sagādājuši melnie stārķi Ogres novadā

Foto: www.pexels.com
Līdz ar svīres būra tiešraides atklāšanu Latvijas Dabas fonds (LDF) ir sācis tiešraides no visām šīs sezonas putnu ligzdām. Šogad kopumā vērojamas četrpadsmit tiešraides, un lielākajā daļā putnu ligzdu jau notiek aktīva ligzdošana – tiek perētas olas un audzināti mazuļi. Tiešraides vērojamas LDF "YouTube" kanālos, informē LDF pārstāvji.

Šogad ir jau piecpadsmitā LDF putnu tiešraižu sezona, kas iepriecinās skatītājus gan Latvijā, gan citur pasaulē. Populārākais tiešraižu pāris – jūras ērgļi Milda un Zorro – jau šobrīd audzina divus mazuļus, kuri izšķīlās 18. un 20. aprīlī, tāpat mazuļi izšķīlušies arī ūpju Austras un Oskara tiešraides pāra mājvietā. Ūpju tiešraide tiek nodrošināta sadarbībā ar SIA “Rīgas meži”, un tajā var vērot ūpju ģimenes dzīvi ornitologu uzstādītajā mākslīgajā ligzdā. Šai ligzdai ir pieejams nakts skatīšanās režīms, jo ūpji pārsvarā ir aktīvi diennakts tumšajā laikā. 

Tāpat skatītāji varēs turpināt sekot līdzi balto stārķu dzīvei Tukumā, kur ligzdā šobrīd ir trīs olas. Šo tiešraidi no ligzdas, kas atrodas elektrotīkla infrastruktūrā, LDF jau sesto gadu nodrošina sadarbībā ar AS “Sadales tīkls”, tā ļaujot gan tuvplānā iepazīt šo šķietami tik ļoti pazīstamo putnu dzīvi, gan pievēršot uzmanību elektrodrošībai un elektrotīkla un dabas līdzāspastāvēšanai. Sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” šogad tiešraidēm pievienojusies arī jauna putnu suga – lauku piekūns –, kura būris uzstādīts uz “Sadales tīkla” zemsprieguma balstiem. Arī šajā ligzdā jau tiek perētas olas, vēsta LDF.

Tiešraides turpināsies no mazā ērgļa ligzdām, taču vienā no tām iepriekšējo saimnieku vietā iekārtojusies jauna suga – peļu klijāns, kurš arī jau perē olas. Olas silda arī vistu vanagi Zemgalē, lauku piekūns Skrīveru apkaimē, zivjērgļi Kurzemē. Pavisam nesen patīkamu pārsteigumu skatītājiem sagādāja melnie stārķi ligzdā Ogres novadā– neskatoties uz samērā vēlo putnu ierašanos un pāra izveidošanos, ligzdā tomēr parādījusies ola. 

Otra melnā stārķa ligzda, kas atrodas Rīgas mežos, šogad visdrīzāk paliks bez saimniekiem, pāris nav izveidojies arī mazā ērgļa ligzdā bērzā. Šosezon ligzdošana nebūs arī vistu vanaga ligzdās, kas atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā, norāda LDF.

“Šogad, kad putnu tiešraidēm jau ir piecpadsmitā sezona, var teikt, ka Latvijā ir izaugusi jaunu cilvēku paaudze, kuras dzīves laikā vienmēr bijis iespējams vērot putnu dzīvi tuvplānā. Mēs ceram, ka līdz ar tiešraidēm ir augusi arī Latvijas iedzīvotāju izpratne par dabas procesiem un cieņa pret dabas daudzveidību,” saka LDF padomes priekšsēdētājs un putnu tiešraižu projekta vadītājs Jānis Ķuze.

Tiešraides kameru darbība tiek nodrošināta, pateicoties sabiedrības atbalstam – tiešraižu kameru skatītājiem ziedotājiem. Ziedot tiešraižu atbalstam var LDF tīmekļvietnē, kā arī ar lietotnes "Mobilly" starpniecību un ziedojumu kastītēs lielākajos tirdzniecības centros. Tiešraižu atbalstam var ziedot arī, iegādājoties tiešraidēm veltītos produktus LDF veikalā www.veikals-ldf.lv. 

