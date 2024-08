Dabas muzejā nākamnedēļ būs skatāma tomātu un garšaugu izstāde, tajā piedalīsies arī ikšķilietis

Izstādē "Tomāti un garšaugi 2024" savus sasniegumus apmeklētājiem prezentēs Artūra Sildes dārzkopības entuziastu kluba "Tomāts" kolekcionāri un selekcionāri, kuri cenšas pārsteigt ar niansētām tomātu garšām, formām un krāsām.

Līdzās selekcijas jaunumiem būs apskatāmas Latvijā un pasaulē jau iecienītas šķirnes, un lielajā piedāvājumā katrs varēs atrast savai gaumei vispiemērotāko, iegādāties sēklas un jau nākamajā gadā izaudzēt šos tomātus savā dārzā, sola izstādes rīkotāji.

Izstādē piedalīsies kluba "Tomāts" pārstāvji Valdis Pūliņš no Talsiem, Anatolijs Silins no Ikšķiles, Darja Jureviča no Rīgas, Natālija Zeltiņa no Valmieras, Ludmila Kodzasova un Artūrs Vicups no Rīgas, kā arī ilggadējie sadarbības partneri - Elga un Aldis Bražūni no dārzniecības "Neslinko" Ķekavas novada Baložos.

Savukārt ar bagātīgu uzturā lietojamo garšaugu un citu augu klāstu, tostarp lauru kokiem un nokarenajiem spinātiem, izstādē piedalīsies Saiva Pekuse no dārzniecības "Neslinko", Valentīna Cuzņetova no Talsiem, Marija Tocupe no Jelgavas novada un Sarma Žarčinska no Ulbrokas.

Izstādes laikā apmeklētāji varēs saņemt konsultācijas par tomātu audzēšanu un iegādāties garšaugu stādus un tomātu sēklas, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrā.

Izstāde "Tomāti un garšaugi 2024" būs apskatāma Latvijas Nacionālā dabas muzeja telpās Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 4, no 14.augusta līdz 18.augustam no plkst.10 līdz 17.