Apmeklētāji aicināti aizpildīt īsu anketu. Iedzīvotāju atsauksmes ir ļoti nozīmīgas, jo palīdz sasniegt pēc iespējas plašāku respondentu loku un veidot muzeju vēl interesantāku un pieejamāku ikvienam, norāda pašvaldība.
Anketu var aizpildīt ŠEIT
2025. gadā gadā Ogres Vēstures un mākslas muzejs ir paplašinājies, atverot jaunu ēku Brīvības ielā 2, kur apmeklētājiem pieejama ekspozīcija “Brīvības ceļš”. Lai pilnveidotu muzeja piedāvājumu un uzlabotu apmeklētāju pieredzi, muzejs aicina ikvienu veltīt dažas minūtes un dalīties savā viedoklī.
