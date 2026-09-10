Darba nedēļa noslēgsies ar saulaināku laiku

Naktī vēl daudzviet īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās vietām sasniegs 15 metrus sekundē, piekrastē - 20 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi, piekrastē - līdz +16 grādiem.
Dienā saule mīsies ar mākoņiem un valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē, vakarā vējš kļūs lēns. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+20 grādiem.
Rīgā naktī un no rīta brīžiem līs, vēlāk nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs +12 grādi naktī un līdz +19 grādiem pēcpusdienā.