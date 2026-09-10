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Albertīne, Jausma
Ceturtdiena, 10. septembris, 2026 15:23

Darba nedēļa noslēgsies ar saulaināku laiku

LETA
Darba nedēļa noslēgsies ar saulaināku laiku
Foto: freepik
Ceturtdiena, 10. septembris, 2026 15:23

Darba nedēļa noslēgsies ar saulaināku laiku

LETA

Piektdien Latvijā gaidāms sausāks un saulaināks laiks, pūtīs brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.

Naktī vēl daudzviet īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās vietām sasniegs 15 metrus sekundē, piekrastē - 20 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi, piekrastē - līdz +16 grādiem.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem un valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē, vakarā vējš kļūs lēns. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+20 grādiem.

Rīgā naktī un no rīta brīžiem līs, vēlāk nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs +12 grādi naktī un līdz +19 grādiem pēcpusdienā.

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