28. NOVEMBRĪ
Jumpravā
18.00 pretī Jumpravas pagasta Kultūras namam, pie veikala "Elvi", notiks Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā ar Rūķi un Lāci. Kopīgas rotaļas un dziesmas, lai Jumpravas eglīte mirdzētu spoži līdz pat jaunajam gadam!
30. NOVEMBRĪ
Birzgalē
19.00 pie Birzgales Tautas nama notiks Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums. Ieeja bez maksas.
Ikšķilē
Ikšķiles centra laukumā:
- 16.00–21.00 – “Gaismu spēles”;
- 16.30 – "Čučumuižas" rūķu Ziemassvētku pasaka;
- 17.30 – lielās egles iemirdzēšanās un Laura Valtera koncerts “Mirklī ieklausies”.
17.00 Ikšķiles Svētā Meinarda ev. lut. baznīcā notiks "Sestās jūdzes" Ziemassvētku un 25 gadu jubilejas koncerts.
Ķegumā
16.00 – tautas namā cirka ziemas spēlizrāde bērniem “Apburtā ziema”. Ieeja bez maksas.
17.00 – Ķeguma parkā Ziemassvētku egles iedegšana jautrā ballītē ar dejām un rotaļām kopā ar Balto Elfu, Grinču, Molliju un Murmuli.
Ķeipenē
No 10.00 pie Ķeipenes Tautas nama – Pirmais piparkūku festivāls, būs mājražotāju tirdziņš un Ķeipenes Piparkūku studijas meistarklase.
13.00 mākslas telpā – brīvdabas gleznošanas plenēru cikla “Ota iekrāso novada robežas” gleznu izstādes atklāšana, izstāde būs apskatāma līdz 28. decembrim.
Tautas namā – tikšanās ar duetu “Mediante” koncertā “Lūk, tādiem jābūt Ziemassvētkiem”, biļetes cena – 3 eiro.
15.00 pie Ķeipenes Tautas nama – Ziemassvētku piedzīvojums, spēles, rotaļas, dziesmas un dejas, saldumi bērniem, satikšanās ar rūķiem, sniegavīru Olafu un, protams, Ziemassvētku vecīti kopā ar biedrību “Nītaureņi”.
16.00 Ķeipenes kalnā – lielās svētku egles iedegšana.
Lauberē
17.00 pagalmā pie Lauberes Kultūras nama notiks eglītes iedegšana. Piedalīsies bērnu un jauniešu vokālais ansamblis, JDK “Spiets”, VPDK “Lustīgais spiets”, BDK “Bitītes”.
Lielvārdē
16.30 Rembates parkā, Spīdalas saliņā, – Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar Eidonu ģimeni, “Latvijas lepnuma 2025” ieguvējiem. Ieeja bez maksas.
Madlienā
16.00 Madlienas Kultūras nama laukumā gaidāma Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar rūķiem un Ziemassvētku vecīti, dejos kopā ar pirmsskolas bērnu deju kolektīvu “Lienīte” un pīrādziņu kaujās kopā ar biedrību “Otrās mājas” noskaidros Madlienas “Zelta pīrādziņu”. Ieeja bez maksas.
Meņģelē
16.00 Meņģeles Tautas namā, Ziemassvētku gaidīšanas laiku ieskandinot, notiks pasākums "Laika upe". Klausīsies meņģelietes Birutas Kāpostiņas dzeju. Par muzikālo noformējumu rūpēsies tautas nama sieviešu ansamblis. Dosies Ziemassvētku noskaņu ceļojumā ēterisko eļļu pasaulē Daces Meieres vadībā.
Ogrē
Ogres pilsētas skvērā un Brīvības ielas gājēju posmā:
- 16.00–20.00 – ziemas tirdziņš Brīvības ielas un Bērzu alejas gājēju posmos;
- 16.30 – Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālās studijas “Svilpastes” koncerts;
- 17.00 – dziedātājas KATŌ koncerts “Plastmasas eglīte”;
- 18.00 – Ziemassvētku egles iedegšana Ogrē, rotaļas kopā ar Lāci un Žagatu, tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.
Ogresgalā
17.00 pie Ogresgala Tautas nama notiks egles iedegšana ar muzikālu pavadījumu, kopīgas spēles ar Sniegavīru un Rūķi, kā arī fotografēšanās ar pasaku tēliem.
Taurupē
17.00 pie Taurupes pagasta pārvaldes gaidāma egles iedegšana. Ar dziesmām un rotaļām iepriecinās Rūķis un Grinčs.
Tomē
17.00 Tomes pamatskolas dārzā notiks Ziemassvētku egles iedegšana. Programmā “Lustru koka” iemirdzēšanās, silti dzērieni un svētku noskaņa, kopīga prieka sajūta un sirsnīgs kopābūšanas brīdis.
6. DECEMBRĪ
Rembatē
16.00 pie Rembates Tautas nama iedegs spožo eglīti, kopā ar jautro briedīti Bembiju dosies rotaļās, uzstāsies bērnu deju kolektīvs "Ķipari", notiks Rembates Ziemassvētku tirdziņš, kurā varēs iegādāties bērnu pašdarinātus labumus (tirdziņš būs atvērts no 15.30), būs iespēja sasildīties ar karstu tēju, piparkūkām un labiem vārdiem. Ieeja bez maksas.
7. DECEMBRĪ
Krapē
16.00 pie Krapes Tautas nama gaidāma Ziemassvētku egles iedegšana – būs silta tēja un jautras rotaļas.