Uzspīdot saulei, gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz +19..+24 grādiem, bet dažviet Ziemeļvidzemē un piekrastē nekļūs siltāks par +16..+18 grādiem.
Pūtīs lēns vējš, Vidzemē un Latgalē gaidāms arī mērens rietumu vējš.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz +23 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies jūras tuvumā.
Laikapstākļus ietekmē ciklons, tā centrs no Latvijas austrumiem pārvietojas uz Igauniju. Atmosfēras spiediens 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.
Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.