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Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 08:48

Daudzviet Vidzemē lietus turpināsies

LETA
Daudzviet Vidzemē lietus turpināsies
Foto: Unsplash.com
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 08:48

Daudzviet Vidzemē lietus turpināsies

LETA

Otrdien daudzviet Vidzemē turpināsies lietus, prognozē sinoptiķi. Pārējā valsts teritorijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus; jauna nokrišņu zona vēlā vakarā no dienvidrietumiem sasniegs Kurzemi.

Uzspīdot saulei, gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz +19..+24 grādiem, bet dažviet Ziemeļvidzemē un piekrastē nekļūs siltāks par +16..+18 grādiem.

Pūtīs lēns vējš, Vidzemē un Latgalē gaidāms arī mērens rietumu vējš.

Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz +23 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies jūras tuvumā.

Laikapstākļus ietekmē ciklons, tā centrs no Latvijas austrumiem pārvietojas uz Igauniju. Atmosfēras spiediens 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.

Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.

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