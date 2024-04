Dažādais rabarberu pielietojums

Skaistumkopšanā

Rabarbers ir arī labs ēdiens, lai padarītu ādu gaišāku un tvirtāku. Rabarbera dotās barības vielas atbalsta kolagēna ražošanu, kā rezultātā āda kļūst tvirtāka un gaišāka. Rabarberu var arī izmantot, lai piešķirtu matiem gaiši brūnu vai blondu nokrāsu. Sasmalcina rabarbera kātu, pievieno nedaudz ūdeni un masu pasautē uz plīts. Masu nokāš un ar atlikušo šķidrumu izskalo matus. Rabarberi arī var palīdzēt regulēt matu augšanas ciklu.



Tīrīšanā

Rabarberi var būt labi palīgi piedegušiem pannām un katliem. Sīki sagriež rabarbera kātu. Ievieto piedegušajā pannā vai katlā. Pievieno ūdeni un vāra līdz rabarberam ir līmes konsistence. Tad vienkārši pannu vai katlu izskalo ar aukstu ūdeni.



Veselībai

Neviens neapšaubīja rabarbera labo ietekmi uz veselību. It īpaši rabarberā esošais kalcijs un kālijs stiprina kaulus, veicina nervu sistēmas darbību kā arī uzlabo redzi. Dažādas skābes rabarberu sastāvā spēj arī stimulēt vielmaiņu, kas ir populārs paņēmiens Holivudā kā zaudēt lieko svaru. Sasmalcinātus rabarberus var arī lietot veidojot ārējās kompreses sastiepumu vai sasitumu gadījumos.



Dārzā

Rabarberu lapas var arī izmantot kā nezāļu apslāpētāju un mulču. Rabarberu lapas apliek ap augiem kur aug nezāles, lapas ātri kompostēsies tur pat dārzā, apslāpēs nezāļu augšanu un dos dārzam barības vielas.



Mākslā

Izmantojot rabarberu šķiedras ir iespējams izveidot dizaina papīru, kas ir ļoti līdzīga metode- papīra izgatavošanai no bambusa. Dizaina papīrs no rabarberu šķiedrām ir ļoti līdzīgs antīkajam papirusam ko izmantoja Senajā Ēģiptē. Svarīgi zināt, ka rabarberu lapas nav ēdamas un tās var būt indīgas.



Tomēr rabarberu lapas var būt labs veids kā izveidot zaļu vai dzeltenu krāsu dzijai un citiem tekstila materiāliem. Nokrāsot apmēram vienu dzijas kamolu būs nepieciešamas apmēram 6 rabarberu lapas. Rabarberu lapām katlā uzlej ūdeni un izvāra tās. Nokāš biezumus un šķidrumā nokrāso dziju vai citu materiālu.



Avots: publicitātes materiāli