Pirmdiena, 8. decembris, 2025 10:38

Decembris būs viens no siltākajiem novērojumu vēsturē

Decembris būs viens no siltākajiem novērojumu vēsturē
Foto: pexels.com
Noturīgs sals un sniegs tuvākajās nedēļās nav gaidāms, un šā gada decembris Latvijā būs viens no siltākajiem novērojumu vēsturē, prognozē sinoptiķi.

Mēneša vidējā gaisa temperatūra varētu sasniegt +3 grādus. Līdzīgs siltums bija arī 2019. un 2015. gada decembrī, bet rekords pieder 2006. gadam, kad mēneša vidējā temperatūra bija +4,3 grādi. Norma jeb 1991. - 2020. gada vidējā gaisa temperatūra decembrī ir -1,1 grāds.

Atbilstoši Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa Latvijā gaidāma pat sešus grādus siltāka par normu, arī nākamnedēļ gaisa temperatūra saglabāsies vairākus grādus augstāka nekā ierasts, savukārt decembra beigās iespējams vēsāks laiks.

Tuvākajās dienās debesis klās mākoņi, palaikam līs, vējš galvenokārt mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, piekrastē tas būs brāzmaināks, un gaisa temperatūra sasniegs +4..+9 grādus.

