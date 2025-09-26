Diena paies bez ievērojamiem nokrišņiem

Piektdiena, 26.09.2025 21:38
Foto: pexels.com
Šodien Ogrē gaiss iesils līdz +14 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem. Pūtīs mainīgs vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs +14 grādus.

Laikapstākļus nosaka liels anticiklons. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1031-1033 hektopaskāliem jūras līmenī.

