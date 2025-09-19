Dienas gaitā daudzviet Latvijā uzlīs

Ceturtdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām Vidzemes ziemeļos - stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Palaikam spīdēs saule. Sākot no rietumiem, pēcpusdienā Kurzemē un vakarā citviet valstī debesis kļūs mākoņainas.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +16..+19 grādi. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, nokrišņu varbūtība pieaugs vakarā. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, saule gaisu sasildīs līdz +18..+19 grādiem.
Ziemeļeiropā atrodas plašs zema spiediena apgabals, Dienvideiropā - liels anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1010-1014 hektopaskāli jūras līmenī.