Piektdiena, 19.09.2025 13:40
Muntis, Verners
Piektdiena, 19.09.2025 13:40
Muntis, Verners
Ceturtdiena, 18. septembris, 2025 08:21

Dienas gaitā daudzviet Latvijā uzlīs

Leta/OgreNet
Dienas gaitā daudzviet Latvijā uzlīs
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 18. septembris, 2025 08:21

Dienas gaitā daudzviet Latvijā uzlīs

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +11...+18 grādi. Debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrojoties. Pūtīs dienvidrietumu/rietumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s. Dienas laikā gaidāmi nokrišņi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Ceturtdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām Vidzemes ziemeļos - stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Palaikam spīdēs saule. Sākot no rietumiem, pēcpusdienā Kurzemē un vakarā citviet valstī debesis kļūs mākoņainas.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +16..+19 grādi. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.

Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, nokrišņu varbūtība pieaugs vakarā. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, saule gaisu sasildīs līdz +18..+19 grādiem.

Ziemeļeiropā atrodas plašs zema spiediena apgabals, Dienvideiropā - liels anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1010-1014 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.