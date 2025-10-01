Rīgā saglabāsies sauss laiks, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12 grādiem.
Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens 1032-1036 hektopaskāli jūras līmenī.
Ogrē šodien gaisa temperatūra iesils līdz +11 grādiem. Rīts būs apmācies, dienas laikā mākoņi izklīdīs. Pūtīs austrumu/ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.
