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Trešdiena, 29. jūlijs, 2026 06:06

Dziedošais policists Nikolajs Puzikovs pielicis punktu darbam policijā: kā viņu saukt tagad?

OgreNet
Dziedošais policists Nikolajs Puzikovs pielicis punktu darbam policijā: kā viņu saukt tagad?
Foto no personīgā arhīva
Trešdiena, 29. jūlijs, 2026 06:06

Dziedošais policists Nikolajs Puzikovs pielicis punktu darbam policijā: kā viņu saukt tagad?

OgreNet

Mūziķis un ogrēnietis Nikolajs Puzikovs, kuru daudzi pazīst kā dziedošo policistu, nolēmis pamest dienestu, lai pievērstos jauniem mērķiem, raksta izdevums “Privātā Dzīve”.

“Varu apstiprināt, ka šobrīd policijā vairs nestrādāju,” saka dziedātājs Nikolajs Puzikovs, kurš dienesta gaitas noslēdzis jau pērnā gada jūnija izskaņā un patlaban ar panākumiem darbojas nekustamo īpašumu nozarē.

Bijušais policists atzīst, ka ir apmierināts ar pašreizējo ikdienas ritmu: “Tagad man ir ļoti labs darba laiks – strādāju tikai darbdienās. Kādreiz policijā bija naktsmaiņas un 24 stundu ilgas dežūras. Beidzot man ir normāls darba režīms – no pirmdienas līdz piektdienai. Savukārt vakaros un brīvdienās turpinu priecēt cilvēkus ar savām dziesmām.”

Neraugoties uz to, ka policista dienesta tērps ir nolikts malā, Nikolajs uzsver, ka iepriekšējā profesija viņam joprojām ir tuva: “Tie cilvēki, kuri mani pieraduši saukt par dziedošo policistu, var arī turpmāk tā mani dēvēt. Man šķiet, ka nemaz nav tādu bijušo policistu. Ikviens, kurš reiz strādājis šajā nozarē, šīs profesijas vērtības glabā sirdī visu mūžu.”

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Pilns raksts lasāms žurnāla "Privātā Dzīve" jaunākajā numurā!

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