"Dzīve tikai tagad tā pa īstam sākas!" Ogres novada iedzīvotāja laimējusi iespaidīgu naudas summu

"Pirms kāda laika mana dzīve apmeta kūleni," atceras laimētāja. Cita starpā arī dzīvesvietā bija nepieciešami nopietni remontdarbi un šķitis, ka ar visiem izaicinājumiem vienai tikt galā būs neiespējami. Tomēr viņa nav zaudējusi ticību, ka reiz viss atrisināsies. Katru mēnesi sieviete iegādājusies kādu loterijas biļeti. Līdz šim bija gadījies laimēt 100 vai 200 eiro, taču lielais laimests arvien palika tikai kā sapnis.
Liktenīgajā dienā viņa veikalā jau bija pagājusi garām loteriju stendam, tomēr draudzene pēkšņi noteikusi: "Nepaej garām savai laimei!" Šie vārdi izrādījušies izšķiroši. Sieviete nolēmusi iegādāties "Laimes pakava" biļeti. Lai gan parasti viņai nepatīkot kasīt momentloterijas biļetes, šoreiz viņa to izdarījusi turpat veikalā. Abas ar draudzeni ilgi skatījušās uz biļeti un nespējušas noticēt redzētajam. Pārbaudot biļeti, arī kasiere apstiprinājusi, ka laimests patiešām ir, taču tā apmēru nevarējusi pateikt. Pēc zvana uz "Latvijas loto" kļuva skaidrs, ka 250 000 eiro laimests ir kļuvis par realitāti.
"Bija sajūta, it kā es lidotu," stāsta laimētāja. "Vienā mirklī sapratu, ka tikšu galā ar visiem izaicinājumiem." Viņa atzīst, ka laimests devis ne tikai finansiālu drošību, bet arī daudz lielāku pārliecību par sevi un stiprinājis ticību tam, ka dzīvē notiek arī labas lietas.
Daļu naudas sieviete ieguldīs nepieciešamajos remontdarbos, bet piepildīs arī kādu sen lolotu sapni – vairāk ceļos. Sākumā iecerēts apmeklēt Eiropas valstis – Čehiju, Austriju, Slovākiju un Itāliju, bet vēlāk doties arī kur tālāk. "Man ir sajūta, ka dzīve tikai tagad tā pa īstam sākas," viņa saka. "Grūtais posms ir aiz muguras, un es jūtos šo iespēju patiesi pelnījusi."