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Ceturtdiena, 16. jūlijs, 2026 09:39

Esi gatavs kārtīgam karstumiņam? Gaisa temperatūra vietām pietuvosies +28 grādiem

Leta/OgreNet
Esi gatavs kārtīgam karstumiņam? Gaisa temperatūra vietām pietuvosies +28 grādiem
Foto: Unsplash.com
Ceturtdiena, 16. jūlijs, 2026 09:39

Esi gatavs kārtīgam karstumiņam? Gaisa temperatūra vietām pietuvosies +28 grādiem

Leta/OgreNet

Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +22 grādiem vietām piekrastē līdz +28 grādiem Kurzemes vidienē, prognozē sinoptiķi. Laiks būs sauss un saulains.

 Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizsegs mākoņi. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses.

Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +25 grādiem, pie jūras - līdz +22 grādiem.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1023 hektopaskāli jūras līmenī.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.

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