Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizsegs mākoņi. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses.
Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +25 grādiem, pie jūras - līdz +22 grādiem.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1023 hektopaskāli jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.