Straujāks mājokļu cenu kāpums gada izteiksmē reģistrēts Ungārijā (+21,2%), Portugālē (+18,9%), Horvātijā (+16,1 %), Spānijā (+12,9%), Slovākijā (+12,8%) un Bulgārijā (+12,6%). Lietuvā mājokļu cenas pieaugušas par 10,8%, bet Igaunijā - par 5,5%.
Tikmēr mājokļu cenu kritums ceturtajā ceturksnī gada izteiksmē bijis vien Somijā, kur tās sarukušas par 3,1%.
ES dalībvalstīs vidēji gada izteiksmē oktobrī-decembrī mājokļu cenas pieauga par 5,5%, bet eirozonā tās palielinājās par 5,1%. Ceturkšņa izteiksmē mājokļu cenas ES vidēji ceturtajā ceturksnī pieauga par 0,8%, bet eirozonā - par 0,6%.
Ceturkšņa izteiksmē mājokļu cenas pieaugušas 22 bloka dalībvalstīs, straujākais kāpums bijis Slovēnijā (+5,1%), Ungārijā (+4,2%) un Portugālē (+4%), samazinājums reģistrēts Francijā (-0,7%), Somijā (-0,5%) un Igaunijā (-0,3%), bet Kiprā tās saglabājās nemainīgas. Latvijā mājokļu cenas palielinājās par 1,9%, bet Lietuvā tās pieauga par 2,4%.
Dati par Grieķiju nav pieejami.